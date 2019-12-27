Тренер Усика розповів як Ломаченко, під час тренувань, розв’язує задачі на логіку



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Сергій Пуцов під час тренування з Усиком та Ломаченком

Сергій Пуцов переконаний – психолог в команді спортсменів високого рівня без психолога не обійтися

Тренер із фізичної підготовки Олександра Усика, Сергій Пуцов, дав розгорнуте інтерв’ю 24.спорт. В якому розповів про сучасні підходи в сфері розвитку спорту і , зокрема, про те, навіщо в команді спортсменів топ-рівня фаховий психолог.

-Робота з психологом – це не сісти поговорити про життя. Робота з психологом – це вирішувати логічні завдання, це переключатись під час бою, розповідає Пуцов, - До речі, я не знаю чи можна про це розповідати. На певних етапах підготовки спаринг Василя Ломаченка виглядає так: він три хвилини боксує, а коли в нього є одна хвилина відпочинку, він не сідає, а переключається на таблицю із цифрами і психолог йому ставить завдання. За цю хвилину ти повинен вирішити певні завдання, тобто м‘язи відпочивають, а мозок працює, він переключається в іншу манеру роботи. Як пояснив мені Андрій Колосов (особистий психолог Олександра Усика, Василя Ломаченка, Ольги Харлан) - завдання спортсмена в роботі з психологом, тренувати увагу таким чином, щоб не дивлячись ні на що – втому, страх, біль – твоя увага завжди залишалася на певному стабільному рівні. Це можна натренувати, і це треба тренувати певними справами. І саме цим займається психолог. Тому психолог необхідний.