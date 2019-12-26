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    Новини

    Василь Ломаченко зустрів Різдво на Святій землі

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    Боксер не приховує, що релігія посідає вагоме місце в його житті - Василь Ломаченко зустрів Різдво на Святій землі
    Боксер не приховує, що релігія посідає вагоме місце в його житті

    Найкращий боксер України вирушив у паломницьку подорож святими місцями

    Дворазовий олімпійський чемпіон і володар світових боксерських титулів Василь Ломаченко зустрів Різдво і Єрусалимі, куди вирушив у складі групи паломників на чолі з митрополитом Запорізьким і Мелітопольським Лукою.

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    Василь Ломаченко зустрів Різдво на Святій землі
    Василь Ломаченко зустрів Різдво на Святій землі
    Василь Ломаченко зустрів Різдво на Святій землі
    Василь Ломаченко зустрів Різдво на Святій землі
    Василь Ломаченко зустрів Різдво на Святій землі

    Під час паломництва по Святій Землі Ломаченко брав участь у Божественній літургії в храмі Єрусалимської Православної Церкви, про що повідомив клірик Запорізької єпархії протоієрей Геннадій Елін на сторінці Facebook. Зазначимо, що Василь водить давню дружбу із Запорізькою єпархією УПЦ, і на її запрошення неодноразово приїжджав у Запоріжжя, для участі в різних благодійних проектах.

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    бокс Василь Ломаченко
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