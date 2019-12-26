Василь Ломаченко зустрів Різдво на Святій землі



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Найкращий боксер України вирушив у паломницьку подорож святими місцями

Дворазовий олімпійський чемпіон і володар світових боксерських титулів Василь Ломаченко зустрів Різдво і Єрусалимі, куди вирушив у складі групи паломників на чолі з митрополитом Запорізьким і Мелітопольським Лукою.

Під час паломництва по Святій Землі Ломаченко брав участь у Божественній літургії в храмі Єрусалимської Православної Церкви, про що повідомив клірик Запорізької єпархії протоієрей Геннадій Елін на сторінці Facebook. Зазначимо, що Василь водить давню дружбу із Запорізькою єпархією УПЦ, і на її запрошення неодноразово приїжджав у Запоріжжя, для участі в різних благодійних проектах.