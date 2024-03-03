Українські шаблістки вибороли срібло Кубка світу з фехтування

Срібна медаль у Афінах підвищує українській команді шанси на ліцензію на Олімпійські Ігри у Парижі

У фіналі збірна України програла Франції з рахунком 30:45

Українська команда шаблісток сьогодні, 3 березня, здобувала срібло на етапі Кубка світу в Афінах. Про це інформує Base of Ukrainian sports.

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Наша команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької стартувала з 1/8 фіналу, адже отримала шостий номер посіву. Українки почали день впевненою перемогою на Китаєм (45-30), а далі розвинула успіх і на матчі з угорками (45-31) та болгарками (45-34). Завдяки цьому наші фехтувальниці дісталися до фінального поєдинку за золото.

У битві за найвищу сходинку п'єдесталу українська команда зійшлася з француженками.

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Цей поєдинок, на жаль, українки програли: від самого початку француженки заволоділи ініціативою, яку змогли розвинути у перевагу понад 10 очок. Завершився матч з рахунком 30-45.

Ця срібна медаль підвищує українській команді шанси на ліцензію на Олімпійські Ігри у Парижі: перед останнім етапом збірна України матиме 281 очко і значно переважатиме своїх найголовніших конкуренток з Італії. Для того, щоб здобути ліцензію, наших дівчат влаштує або потрапляння до топ-4 останнього залікового етапу Кубка світу у Бельгії, або поразка когось з пари США – Італія на шляху до фіналу, або поразка Італії у фіналі, якщо туди дістанеться збірна США.