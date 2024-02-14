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Український біатлоніст увійшов у топ-30 індивідуальної гонки на чемпіонаті світу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Український біатлоніст увійшов у топ-30 індивідуальної гонки на чемпіонаті світу
Найкращий результат серед українців продемонстрував Антон Дудченко
фото з відкритих джерел

Індивідуальна гонка була останнім шансом біатлоністів покращити позиції у заліку для відбору у масстарт

Чемпіонат світу з біатлону підійшов до екватору. У середу, 14 лютого, відбулася чоловіча індивідуальна гонка, участь у якій взяв 101 спортсмен. У порівнянні зі спринтом тренерський штаб чоловічої збірної України вніс зміну. Замість лідера команди Дмитра Підручного, який увійшов до складу на синглмікст, участь в індивідуальній гонці мав взяти Денис Насико.

Крім боротьби за високі місця, індивідуальна гонка також була останнім шансом біатлоністів покращити позиції у заліку для відбору у масстарт. Четвертим запасним біатлоністом перед індивідуальною гонкою був Антон Дудченко, тоді як Дмитро Підручний вже покращити результат не міг.

Найкращий результат серед українців продемонстрував Антон Дудченко. На першій стрільбі біатлоніст заробив дві штрафні хвилини, однак наступні три вогневих рубежі закінчив без хиб.

На фініші Дудченко зміг зачепитися за потрапляння у залікову зону – 29-те місце. Це найкращий результат серед українців у гонці.

Загалом українським біатлоністам не вдалося закінчити індивідуальну гонку без штрафних хвилин. Артем Прима заробив чотири штрафні хвилини на «стійках» (другій та четвертій стрільбі – по дві). Стільки ж разів схибили Денис Насико та Тарас Лесюк, але вони завершили гонку з гіршим результатом, ніж Прима.

Переможцем індивідуальної гонки став норвежець Йоганнес Бьо, який з перевагою майже у хвилину випередив партнера по збірній Тарьєя Бьо. Топ-3 замкнув німець Бенедікт Долль.

Чемпіонат світу з біатлону-2024. Індивідуальна гонка – чоловіки

  • 1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0+0+0) 45:49.0
  • 2. Тарьєй Бьо (Норвегія, 0+1+0+0) +58.9
  • 3. Бенедікт Долль (Німеччина, 0+0+0+1) +1:35.3
  • 4. Андрєйс Расторгуєвс (Латвія, 0+1+0+1) +2:50.2
  • 5. Емільєн Жаклен (Франція, 1+0+0+0) +3:03.2
  • 6. Кантен Фійон-Майє (Франція, 2+1+0+0) +3:16.2

...

  • 29. Антон Дудченко (Україна, 2+0+0+0) +6:00.4
  • 62. Артем Прима (Україна, 0+2+0+2) +8:34.2
  • 73. Тарас Лесюк (Україна, 1+2+0+1) +9:56.7
  • 76. Денис Насико (Україна, 2+1+1+0) +10:35.0

До слова, Артем Прима показав найкращий результат збірної України в сезоні Кубка світу.

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Теги: Збірна України чемпіонат світу біатлон спорт

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