Як не дати Путіну перемогти у вашій голові
Єдина мета Путіна під час атак по Україні
Єдиною метою Путіна під час цих атак є сіяння зневіри, відчаю, спроба зламати українців психологічно, спроба змусити шукати проблему в нас, підштовхнути до втечі чи капітуляції. Все як у нацистів було.
Якщо ви щось таке відчуваєте – він вас переміг. Не варто йому поступатися.
Умились. Обійняли дитину, маму, кішку. Зібрались. Почапали на роботу. Закинули донат. Не у ЗСУ – для ЗСУ.
Зовсім плавить – до лікаря. Трохи розмов. Трохи ліків.
І завтра чи у понеділок знову.
Умились. Обійняли дитину, маму, кішку. Зібрались. Почапали на роботу. Закинули донат. Не у ЗСУ – для ЗСУ.
Якщо він не переможе вас у голові – зрештою він сам все програє. Свій режим, свою країну, своє життя.
Вйо працювати над цим!