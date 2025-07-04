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Юрій Богданов Публіцист, блогер

Як не дати Путіну перемогти у вашій голові

glavcom.ua
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Нам не варто Путіну поступатися
колаж: glavcom.ua

Єдина мета Путіна під час атак по Україні

Єдиною метою Путіна під час цих атак є сіяння зневіри, відчаю, спроба зламати українців психологічно, спроба змусити шукати проблему в нас, підштовхнути до втечі чи капітуляції. Все як у нацистів було.

Якщо ви щось таке відчуваєте – він вас переміг. Не варто йому поступатися.

Умились. Обійняли дитину, маму, кішку. Зібрались. Почапали на роботу. Закинули донат. Не у ЗСУ – для ЗСУ.

Зовсім плавить – до лікаря. Трохи розмов. Трохи ліків.

І завтра чи у понеділок знову.

Умились. Обійняли дитину, маму, кішку. Зібрались. Почапали на роботу. Закинули донат. Не у ЗСУ – для ЗСУ.

Якщо він не переможе вас у голові – зрештою він сам все програє. Свій режим, свою країну, своє життя.

Вйо працювати над цим!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін Україна росія війна Дональд Трамп

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