Як не дати Путіну перемогти у вашій голові

Нам не варто Путіну поступатися

Єдина мета Путіна під час атак по Україні

Єдиною метою Путіна під час цих атак є сіяння зневіри, відчаю, спроба зламати українців психологічно, спроба змусити шукати проблему в нас, підштовхнути до втечі чи капітуляції. Все як у нацистів було.

Якщо ви щось таке відчуваєте – він вас переміг. Не варто йому поступатися.

Умились. Обійняли дитину, маму, кішку. Зібрались. Почапали на роботу. Закинули донат. Не у ЗСУ – для ЗСУ.

Зовсім плавить – до лікаря. Трохи розмов. Трохи ліків.

І завтра чи у понеділок знову.

Умились. Обійняли дитину, маму, кішку. Зібрались. Почапали на роботу. Закинули донат. Не у ЗСУ – для ЗСУ.

Якщо він не переможе вас у голові – зрештою він сам все програє. Свій режим, свою країну, своє життя.

Вйо працювати над цим!