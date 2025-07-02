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Росіяни заявили про ліквідацію в Криму командувача Чорноморського флоту РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Росіяни заявили про ліквідацію в Криму командувача Чорноморського флоту РФ
Пропагандисти у Telegram-каналах заявляють про ліквідацію, яка відбулася під час удару ГУР МОУ
фото з відкритих джерел

Ймовірно, командувача Чорноморського флоту РФ Ільдара Ахмерова ліквідовано в Криму

У соціальних мережах, зокрема серед російських «воєнкорів» та блогерів, поширюється інформація про ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ Ільдара Ахмерова. За їхніми твердженнями, Ахмеров загинув внаслідок «підлого удару» Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За інформацією, яку поширюють у пропагандистських Telegram-каналах, ліквідація відбулася під час удару ГУР МОУ. Інших подробиць наразі не повідомляється. Проте російські джерела вже активно закликають до помсти Києву за проведену, на їхню думку, спецоперацію. «Чекаємо на відповідь щодо центрів прийняття рішень», – йдеться у повідомленнях.

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Росіяни заявили про ліквідацію в Криму командувача Чорноморського флоту РФ фото 2
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Наразі ні Генеральний штаб ЗСУ, ні ГУР МОУ офіційно не коментують інформацію про загибель Ільдара Ахмерова в окупованому Криму.

Нагадаємо, Служба безпеки України завдала ще одного болючого удару окупантам. Цього разу в ніч з 27 на 28 червня дрони української спецслужби атакували військовий аеродром «Кіровське» у тимчасово окупованому Криму. 

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Теги: Крим флот флот РФ росія

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