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Дрони над Росією: обмеження у небі спричинили колапс в аеропортах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Дрони над Росією: обмеження у небі спричинили колапс в аеропортах
У Росії масово скасовують рейси
фото: соціальні мережі

Тимчасово не працюють або не обслуговують рейси аеропорти в Іваново (Південний), Калугі (Грабцево), Санкт-Петербурзі (Пулково) і Тамбові (Донське)

У Росії другий день триває авіаційний колапс: через обмеження у повітряному просторі масово скасовують рейси. Проблеми зачепили кілька міст, включаючи Москву, Санкт-Петербург та інші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Росавіацію».

Станом на вечір 6 липня тимчасово не працюють або не обслуговують рейси аеропорти в Іваново (Південний), Калугі (Грабцево), Санкт-Петербурзі (Пулково) і Тамбові (Донське). У Пскові обмеження вже зняли.

За оновленими даними «Росавіації», було скасовано:

  • 171 рейс у московському Пулкові,
  • 90 рейсів у петербурзькому Пулкові,
  • 26 рейсів у Нижньому Новгороді.

Усього йдеться приблизно про 287 скасованих рейсів, без урахування повністю закритих аеропортів.

Попри запевнення «Росавіації» про контроль над ситуацією, у великих аеропортах, як і днем раніше, утворилися значні черги з пасажирів.

Дрони над Росією: обмеження у небі спричинили колапс в аеропортах фото 1
фото: соціальні мережі
Дрони над Росією: обмеження у небі спричинили колапс в аеропортах фото 2
фото: соціальні мережі
Дрони над Росією: обмеження у небі спричинили колапс в аеропортах фото 3
фото: соціальні мережі

Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила шість дронів, які прямували у напрямку столиці. За його словами, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Крім того, низка телеграм-каналів повідомляє про атаки безпілотників у приблизно 14 регіонах Росії. Цю інформацію офіційно не підтверджено.

Раніше ми писали, що у російських аеропортах через загрозу атак дронами виник колапс. Тільки в Москві та Пітері скасовано майже 100 рейсів, і ще сотні перенесено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські Telegram-канали.

Як пише Baza, найважча ситуація в підмосковному аеропорту Шереметьєво. Там було затримано понад 170 рейсів, і майже 50 скасовано.

У результаті цього скупчився натовп. Пасажири, які прибувають, змішуються з тими, хто ще не покинув аеропорт. Люди змушені сидіти та лежати на підлозі, оскільки вільних місць немає вже навіть у кафе та бізнес-залах.

Нагадаємо, у ніч проти 5 липня Сили оборони уразили важливий об’єкт воєнно-промислового комплексу Росії – АТ «ВНДІР-Прогрес» у Чебоксарах. Під ударом був і аеродром «Борисоглєбськ», що у Воронезькій області РФ.

Вибухи також чули в районі військового аеродрому в Енгельсі. Тим часом у РФ звітували про знищення та перехоплення 94 дронів.

Теги: росія аеропорт обмеження

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