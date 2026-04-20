Збірна України з волейболу оголосила склад на поєдинки Ліги націй

Підготовчий етап до Ліги націй збірна України розпочне 2 травня 2026 року у словенському Маріборі

Рауль Лосано викликав до складу збірної 20 волейболістів

Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано визначився з розширеним складом команди, яка розпочне підготовку до сезону Ліги націй-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на volleyball.ua.

До списку увійшли 20 гравців, які представляють як українські клуби, так і команди з провідних європейських чемпіонатів та Азії. Тренерський штаб зробив ставку на поєднання досвідчених виконавців і перспективної молоді.

Розширений склад збірної України

Пасуючі: Віталій Щитков («Епіцентр-Подоляни»), Юрій Синиця («Хебей», Китай), Сергій Євстратов («Леви», Чехія);

Діагональні: Олександр Бойко («Калабрія Вібо Валентія», Італія), Василь Тупчій («Барком-Кажани» \ «Аркада» Румунія), Максим Тонконог («Фано», Італія);

Догравальники: Ілля Ковальов («Барком-Кажани»), Тимофій Полуян («Мілон», Греція), Олег Плотницький («Перуджа», Італія), Євген Кісілюк («Рапід Бухарест», Румунія), Дмитро Янчук («Панатінаїкос», Греція), Олександр Наложний («Епіцентр-Подоляни»);

Блокуючі: Юрій Семенюк («Проєкт Варшава» Польща), Максим Дрозд («Епіцентр-Подоляни»), Андрій Челеняк («Епіцентр-Збірна U-20»), Денис Велецький («Епіцентр-Збірна U-20»), Руслан Черватюк («Епіцентр-Збірна U-20»), Владислав Щуров («Барком-Кажани»);

Ліберо: Ярослав Пампушко («Барком-Кажани»), Євген Бойко («Решетилівка»).

Підготовка збірної України до Ліги націй

Підготовчий етап збірна розпочне 2 травня 2026 року у словенському Маріборі. Навчально-тренувальний збір триватиме до 18 травня і включатиме контрольні матчі. Зокрема, орієнтовно 14–15 травня 2026 року українці проведуть два спаринги проти збірної Хорватії.

Після цього команда вирушить до Польщі, де візьме участь у міжнародному турнірі. 20 травня 2026 року у Сосновці українці зіграють проти Болгарії, а 22 та 23 травня 2026 року у Катовіце зустрінуться зі збірними Польщі та Сербії.

Нагадаємо, догравальник «Перуджі» Олег Плотницький анонсував своє повернення до складу збірної України з волейболу.