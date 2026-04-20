Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з волейболу оголосила склад на поєдинки Ліги націй

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України з волейболу оголосила склад на поєдинки Ліги націй
Підготовчий етап до Ліги націй збірна України розпочне 2 травня 2026 року у словенському Маріборі

Рауль Лосано викликав до складу збірної 20 волейболістів

Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано визначився з розширеним складом команди, яка розпочне підготовку до сезону Ліги націй-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на volleyball.ua.

До списку увійшли 20 гравців, які представляють як українські клуби, так і команди з провідних європейських чемпіонатів та Азії. Тренерський штаб зробив ставку на поєднання досвідчених виконавців і перспективної молоді.

Розширений склад збірної України

Пасуючі: Віталій Щитков («Епіцентр-Подоляни»), Юрій Синиця («Хебей», Китай), Сергій Євстратов («Леви», Чехія);

Діагональні: Олександр Бойко («Калабрія Вібо Валентія», Італія), Василь Тупчій («Барком-Кажани» \ «Аркада» Румунія), Максим Тонконог («Фано», Італія);

Догравальники: Ілля Ковальов («Барком-Кажани»), Тимофій Полуян («Мілон», Греція), Олег Плотницький («Перуджа», Італія), Євген Кісілюк («Рапід Бухарест», Румунія), Дмитро Янчук («Панатінаїкос», Греція), Олександр Наложний («Епіцентр-Подоляни»);

Блокуючі: Юрій Семенюк («Проєкт Варшава» Польща), Максим Дрозд («Епіцентр-Подоляни»), Андрій Челеняк («Епіцентр-Збірна U-20»), Денис Велецький («Епіцентр-Збірна U-20»), Руслан Черватюк («Епіцентр-Збірна U-20»), Владислав Щуров («Барком-Кажани»);

Ліберо: Ярослав Пампушко («Барком-Кажани»), Євген Бойко («Решетилівка»).

Підготовка збірної України до Ліги націй

Підготовчий етап збірна розпочне 2 травня 2026 року у словенському Маріборі. Навчально-тренувальний збір триватиме до 18 травня і включатиме контрольні матчі. Зокрема, орієнтовно 14–15 травня 2026 року українці проведуть два спаринги проти збірної Хорватії.

Після цього команда вирушить до Польщі, де візьме участь у міжнародному турнірі. 20 травня 2026 року у Сосновці українці зіграють проти Болгарії, а 22 та 23 травня 2026 року у Катовіце зустрінуться зі збірними Польщі та Сербії.

Нагадаємо, догравальник «Перуджі» Олег Плотницький анонсував своє повернення до складу збірної України з волейболу

Теги: волейбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жуков (по центру у піджаку) брав участь у акції на підтримку російської агресії проти України
Помер колишній керівник російського волейболу, який підтримував війну проти України
13 квiтня, 19:09
Плотницький грає у складі одного з найсильніших клубів Європи «Перуджі»
Зірковий волейболіст анонсував своє повернення до складу збірної України
7 квiтня, 16:36
Плотницький та Семенюк грали разом у збірній України з баскетболу, допоки перший з них не вирішив завершити виступи за синьо-жовтих
Два капітани збірної України зійдуться між собою у півфіналі Ліги чемпіонів з волейболу
2 квiтня, 10:52

Новини

Уро-Ніле допомогла «Ньону» здобути сенсаційну перемогу у фінальній серії чемпіонату Швейцарії
Уро-Ніле допомогла «Ньону» здобути сенсаційну перемогу у фінальній серії чемпіонату Швейцарії
Форвард аутсайдера чемпіонату Італії побився з фанатом під стадіоном
Форвард аутсайдера чемпіонату Італії побився з фанатом під стадіоном
«Шахтар» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 24 туру УПЛ
«Шахтар» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 24 туру УПЛ
Збірна України з волейболу оголосила склад на поєдинки Ліги націй
Збірна України з волейболу оголосила склад на поєдинки Ліги націй
Кричали «Алілуйя!». Фанати «Монреаль Канадіенс» дивилися гру Кубка Стенлі у соборі
Кричали «Алілуйя!». Фанати «Монреаль Канадіенс» дивилися гру Кубка Стенлі у соборі
Визначився переможець чоловічої Вищої ліги з баскетболу
Визначився переможець чоловічої Вищої ліги з баскетболу

Новини

ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 20 квітня 2026
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua