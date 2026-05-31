Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Раніше було 400 грн. Чемпіон світу Дорощук розповів про виплати, які отримує від рідного міста

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Раніше було 400 грн. Чемпіон світу Дорощук розповів про виплати, які отримує від рідного міста
У березні Дорощук вперше у своїй кар’єрі здобув медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні
фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Кропивницький підвищив виплати для чемпіона світу Олега Дорощука

Чемпіон світу з легкої атлетики Олег Дорощук в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про матеріальну допомогу, яку він отримує від рідного міста Кропивницького.

У минулому році Олег Дорощук розповідав, що отримуєте від Кропивницького щомісячну стипендію 400 грн.

«Главком» поцікавився у легкоатлета щодо підвищення цих виплат.

«Так, підвищили. Тепер з усіма доплатами я отримую майже 9 тис. грн», – зазначив Дорощук.

Нагадаємо, Олег Дорощук розповів, де він розпочне змагальний літній сезон.

Легкоатлет зазначив, що першим великим стартом влітку для нього стане етап Діамантової ліги в Римі, який пройде 4 червня 2026 року.

Як повідомлялося, у березні Дорощук вперше у своїй кар’єрі здобув медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні.

Після висоти 2,26 м у боротьбі залишилася лише половина учасників. Безпомилково перші планки подолали троє – Дорощук, Ву та Річардс. Вирішальною стала висота 2,30 м: українець узяв її з першої спроби й вийшов у лідери, тоді як конкуренти мали труднощі.

Зрештою цю висоту також підкорив Ерік Портільйо. Переможця визначали на планці 2,33 м, яку не зміг взяти ніхто. Завдяки меншій кількості спроб саме Дорощук став чемпіоном світу.

Читайте також:

Теги: Кропивницький Кіровоградщина спорт Олег Дорощук легка атлетика стрибки у висоту

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Софія Країнська (ліворуч) стала срібною призеркою у фіналі зі стрічкою, золото завоювала росіянка Яна Заїкіна
Українські гімнастки закрили обличчя руками під час виконання гімнів РФ і Білорусі на Чемпіонаті Європи
28 травня, 22:42
Українки вдало стартували на Чемпіонаті Європи
Українські юніорки здобули срібло Чемпіонату Європи з художньої гімнастики
28 травня, 11:51
Європейська федерація карате проінформована про незаконний візит Шарафутдінова до Криму, однак вона ігнорує цей факт
Заплітний відмовився фотографуватися з російським каратистом, який незаконно відвідував Крим
23 травня, 22:04
Левченко та Геращенко можуть бути задоволені виступом у Китаї
Подвійний тріумф. Геращенко та Левченко здобули нагороди етапу Діамантової ліги
23 травня, 15:33
За останні два дні скарбничка збірної поповнилася новими медалями у стрільбі з пістолета
Україна вже здобула 11 нагород на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби
13 травня, 13:43
Василь Ломаченко відомий своїми скандальними заявами
«Христос воскрес!». Ломаченко опублікував вітання з «днем великої перемоги»
9 травня, 19:36
Україну на татамі в Астані представлять сім дзюдоїстів
Став відомий склад збірної України з дзюдо на Грендслем в Астані
7 травня, 16:19
У Іцзе став другим китайцем, який виграв Чемпіонат світу
Визначився сенсаційний переможець Чемпіонату світу зі снукеру
5 травня, 10:12
Нікіта Кісельов не приховує, що в схудненні йому допоміг і препарат для діабетиків
Відомий український співак розкрив секрет схуднення на 40 кг
3 травня, 18:15

Новини

Раніше було 400 грн. Чемпіон світу Дорощук розповів про виплати, які отримує від рідного міста
Раніше було 400 грн. Чемпіон світу Дорощук розповів про виплати, які отримує від рідного міста
Визначилися фіналісти плейоф НБА
Визначилися фіналісти плейоф НБА
Фінал Ліги чемпіонів. Дружина гравця ПСЖ вийшла на поле з прапором Росії
Фінал Ліги чемпіонів. Дружина гравця ПСЖ вийшла на поле з прапором Росії
Забарний став четвертим українцем, який виграв Лігу чемпіонів
Забарний став четвертим українцем, який виграв Лігу чемпіонів
ПСЖ – переможець Ліги чемпіонів УЄФА 2025/2026
ПСЖ – переможець Ліги чемпіонів УЄФА 2025/2026
ПСЖ Забарного в серії пенальті обіграв «Арсенал» і вдруге поспіль переміг в Лізі чемпіонів
ПСЖ Забарного в серії пенальті обіграв «Арсенал» і вдруге поспіль переміг в Лізі чемпіонів

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Сьогодні, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Вчора, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua