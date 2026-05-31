Раніше було 400 грн. Чемпіон світу Дорощук розповів про виплати, які отримує від рідного міста

Кропивницький підвищив виплати для чемпіона світу Олега Дорощука

Чемпіон світу з легкої атлетики Олег Дорощук в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про матеріальну допомогу, яку він отримує від рідного міста Кропивницького.

У минулому році Олег Дорощук розповідав, що отримуєте від Кропивницького щомісячну стипендію 400 грн.

«Главком» поцікавився у легкоатлета щодо підвищення цих виплат.

«Так, підвищили. Тепер з усіма доплатами я отримую майже 9 тис. грн», – зазначив Дорощук.

Легкоатлет зазначив, що першим великим стартом влітку для нього стане етап Діамантової ліги в Римі, який пройде 4 червня 2026 року.

Після висоти 2,26 м у боротьбі залишилася лише половина учасників. Безпомилково перші планки подолали троє – Дорощук, Ву та Річардс. Вирішальною стала висота 2,30 м: українець узяв її з першої спроби й вийшов у лідери, тоді як конкуренти мали труднощі.

Зрештою цю висоту також підкорив Ерік Портільйо. Переможця визначали на планці 2,33 м, яку не зміг взяти ніхто. Завдяки меншій кількості спроб саме Дорощук став чемпіоном світу.