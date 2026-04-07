Зірковий волейболіст анонсував своє повернення до складу збірної України

Плотницький: У цьому році я повернуся

Догравальник «Перуджі» Олег Плотницький анонсував своє повернення до складу збірної України з волейболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Lega Pallavolo Serie A.

Плотницький грає у складі одного з найсильніших клубів Європи «Перуджі».

«У цьому році я повернуся. Я прощався зі збірною, бо так було простіше для всіх. Щоразу надсилають виклик, я відповідаю «ні», а потім починаються новини, що Плотницький знову не приїхав, і так далі», – зазначив волейболіст.

Варто зазначити, що нещодавно він вже коментував своє можливе повернення до складу збірної.

«Ми зв’язувалися, ми спілкуємось із тренером, ми спілкувалися протягом всього часу, окрім першого року, окрім першої Золотої Євроліги, коли вони виграли тоді. Не пам’ятаю, чи вітав, чи не вітав – не буду брехати.

Але потім ми завжди спілкувалися з ним, два рази вже розмовляли, все адекватно, нормально. І думаю, є можливість, що я приїду в збірну цього року, але ми маємо ще свої організаційні питання з ним вирішити.

Поки що по сезону не зідзвонювались, тільки списуємось деколи дуже рідко, але думаю, що упродовж місяця ми зідзвонимося і обговоримо план – хто що хоче, як бачить і так далі», – казав Плотницький.

Нагадаємо, у березні 2025 року Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри в національній збірній Україні.

«Я прийняв непросте, але виважене рішення. Моя історія як гравця національної збірної України добігла завершення. Для мене настав час рухатися далі – іншим шляхом, але цей шлях завжди буде пов’язаний із розвитком волейболу. Я залишаюся вірним цій грі. І, хто знає, у збірній України ми ще обов’язково побачимось – питання лише, в якому з можливих амплуа. Я завжди прагнув тільки найкращого для нашої національної команди. І далі робитиму все, що в моїх силах, аби український волейбол розвивався, міцнів та надихав. Дякую всім за підтримку. Я відчував її скрізь – у кожному місті, у кожній залі, в кожній частині земної кулі, де б ми не грали. Ви назавжди залишаєтеся моєю командою», – написав Плотницький.