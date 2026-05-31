Польща – Україна. Прогноз і анонс на товариський матч

Розповідаємо про перший поєдинок «синьо-жовтих» під керівництвом Андреа Мальдери

Сьогодні, 31 травня 2026 року, національна команда Польщі на стадіоні «Тарчиньскі Арена» у Вроцлаві зустрінеться зі збірною України з футболу в товариській зустрічі. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Польща – Україна

Лідером симпатій на 12:00 31 травня виглядає «Кадра», переконані букмекери GGBET. На перемогу господарів запропоновано коефіцієнт 2,11. Зате на потенційну звитягу команди Андреа Мальдери виставлено бал 3,63. Підсумкова нічия оцінена кефом 3,36. На результативну мирову (2:2) закладено коефіцієнт 12,95. Натомість на тотал менше 1,5 виставлено кеф 3,17.

Передматчевий стан команд

Цьогоріч суперники зіграли по два поєдинки. Обидві збірні змагалися за путівку на Чемпіонат світу, обидві зазнали невдачі. Та ще й від того ж кривдника! Україна в півфіналі плейоф кваліфікації з голом форварда Пономаренка поступилася збірній Швеції (1:3). Натомість національна команда Польщі програла скандинавам у фіналі відбору (2:3), попри зусилля півзахисника Залевcкі та нападника Свідерскі.

Після фіаско зі шведами збірна України зіграла спаринг проти Албанії. «Синьо-жовті» здобули перемогу (1:0) завдяки забитому м'ячу вінгера Гуцуляка. До слова, поляки перед поразкою від збірної Швеції переграли ту ж національну команду Албанії (2:1). Голами в складі «Кадри» тоді відзначилися форвард Левандовскі та хавбек Зеліньскі.

Історія очних зустрічей

Раніше суперники зіграли 10 поєдинків. Половина з цих матчів – товариські. Зокрема, спарингами були два останні побачення команд. Польська збірна в обох випадках переграла «синьо-жовтих». Перемогу в листопаді 2020 року (2:0) «Кадрі» принесли форвард Пйонтек і хавбек Модер. А от у червні 2024-го в складі Польщі голами відзначилися оборонець Валюкєвіч, а також півзахисники Зеліньскі та Романчук. У складі збірної України забитий м'яч оформив нападник Довбик.

Загалом «Кадра» залишається незручним суперником для «синьо-жовтих». Україна лише двічі перемогла збірну Польщі. Обидві перемоги сталися у кваліфікації до ЧС-2014. Натомість у відборі до Мундіалю 2002 року підопічні Валерія Лобановського поступилися принциповому супернику вдома (1:3), а виїзний матч звели внічию (1:1). Мінімально програла українська збірна і поєдинок групового етапу Євро-2016.

Де дивитися матч Польща – Україна

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 18:30 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1» та «Megogo Спорт».