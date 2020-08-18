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    Жереб звів українські клуби в одну групу Кубку Європи ФІБА

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    Момент з баскетбольного поєдинку Кубку Європи ФІБА - Жереб звів українські клуби в одну групу Кубку Європи ФІБА
    Момент з баскетбольного поєдинку Кубку Європи ФІБА
    Twitter турніру

    «Київ-Баскет» та «Прометей» проведуть очні матчі на євроарені

    ФІБА провела жеребкування нового сезону чоловічого Кубка Європи. Суперників отримали учасники змагань від України.

    Нового сезону в основному раунді турніру стартуватимуть «Київ-Баскет» та «Прометей». Як і минулого сезону, знову дві українські команди починатимуть боротьбу в одній групі.

    У квартеті B гратимуть «Київ-Баскет», «Прометей», болгарський «Рильські Спортист» та переможець пари кваліфікації Ліги чемпіонів «Балкан» (Болгарія) – «Цмоки-Мінськ» (Білорусь), якщо він у підсумку не проб’ється до Ліги чемпіонів.

    Якщо переможець пари «Балкан» – «Цмоки-Мінськ» у підсумку кваліфікується до Ліги чемпіонів, у групі B Кубка Європи гратиме лише три команди.

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    Жереб звів українські клуби в одну групу Кубку Європи ФІБА

    Також потенційних суперників у Кубку Європи ФІБА отримав «Дніпро», на випадок невдачі в кваліфікації Ліги чемпіонів.

    Якщо «Дніпро» програє нідерландському «Гронінгену» в півфіналі кваліфікації Ліги чемпіонів, то в Кубку Європи ФІБА гратиме в групі E, де суперниками будуть невдахи кваліфікації Ліги чемпіонів «Монс» (Бельгія) – «Анвіл» (Польща), «Спортінг» (Португалія) – «Фрібург» (Швейцарія) та британський «Лондон Лайонс».

    Якщо «Дніпро» програє в фіналі кваліфікації Ліги чемпіонів, у Кубку Європи ФІБА він гратиме в групі F, де суперниками будуть чорногорський «Морнар», нідерландський «Ден Босх» та білоруський «Борисфен».

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    Джерело: Федерація баскетболу України

    баскетбол БК Київ-Баскет БК Дніпро БК «Прометей» (Кам'янське)
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