Фаворит баскетбольної і волейбольної Суперліг презентував запальний клубний гімн (відео)



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«Прометей» збирається вражати і в баскетбольному, і у волейбольному чемпіонатах Світлина із соцмереж

Цьогоріч клуби з Кам’янського претендуватимуть на чемпіонство як у баскетболі, так і у волейболі

Спортивний клуб «Прометей» з Кам’янського на Січеславщині, який об’єднує в собі чоловічу баскетбольну і жіночу волейбольну команди українських Суперліг, презентував клубний славень, який лунатиме напередодні матчів команд у національному чемпіонаті.

Про це на власній сторінці в «Фейсбуку», долучивши відео прем’єри, повідомив власник СК Володимир Дубинський.

«Майже два місяці тому я оголосив або, правильніше сказати, попрохав усіх талановитих людей взяти участь у конкурсі і написати нашому клубу гімн. До 1 серпня ми приймали від вас пропозиції. Я вражений кількістю людей, які відгукнулися на моє прохання. Ми отримали більше 30-ти різних текстових варіантів українською і російською мовами і 21-ну музичну композицію. Деякі з них були дуже задушевними, деякі кумедними, але усі дуже рідними і теплими. Ми не виставляли на прослуховування і на голосування всі варіанти, оскільки бажали уникнули деяких неприємних моментів чи пересудів. Ми створили свою комісію навколо моїх найближчих прихильників і друзів і визначили дві композиції, найбільш підходящі під гімн «Прометея» в нашому розумінні.

Мені, як і багатьом моїм соратникам і друзям найбільше сподобалася композиція, автором віршів і музики яких є наш земляк з Дніпра, дуже скромний і приємний молодий чоловік Юрій Рижко. Написавши тепер уже гімн «Прометея», він попросив свого друга зробити аранжування і звукозапис, тому невдовзі ви всі зможете почути наш новий гімн. Договір на передачу всіх авторських прав хлопцями вже підписаний і, як я й обіцяв, виплатив їм гонорар розміром 100 000 гривень. Так що можна сміливо стверджувати, що СК «Прометей» має свій власний гімн.

Тепер він буде лунати перед кожною домашньою грою. Я слухав його десятки разів і, закриваючи очі, щоразу уявляв, як всі ми будемо зустрічати наші улюблені команди розмахуючи прапорами», - підсумував Володимир Дубинський.

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