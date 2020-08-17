Віце-чемпіон України підсилився третім американським баскетболістом



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Джейкобсон виконує кидок в одній із ігор Світлина - БК Київ-Баскет

«Київ-Баскет» завершив формування складу на майбутній сезон

Продовжуючи формування складу на наступний сезон, БК «Київ-Баскет» досяг домовленості з 23-річним форвардом команди університету «Айови» Майклом Джейкобсоном.

Дебют Джейкобсона, зріст якого становить 206 см при 108 кг, в NCAA випав на сезон 2015/16 років у складі команди університету «Небраска», за який американець відіграв два сезони. Починаючи з 2018 року Джейкобсон виступав за «Айову», провівши в останньому сезоні 32 поєдинки, в яких в середньому набирав 7,8 очок, а також робив 5,9 підбирань та 1 передачу.

Таким чином, Джейкобсон став вже 12 гравцем в обоймі Айнарса Багатскіса. Раніше до команди приєднались Євген Сахнюк, Брюс Мессі, Брендон Янг та Артем Ковальов. Крім того, угоди продовжили Павло Крутоус, Богдан Близнюк, Юрій Кондраков, Сергій Павлов, Ілля Заєць, Олександр Сидорук та Владислав Коренюк.

Зазначимо, минулий сезон Суперліги був завершений достроково. За його підсумками кияни зайняли друге місце.

Джерело: Київ-Баскет