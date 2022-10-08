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Жеребкування кваліфікації Євро-2024: де і коли дивитись

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Жеребкування кваліфікації Євро-2024: де і коли дивитись
У відбірковому жеребкуванні візьмуть участь 53 національні асоціації
фото з відкритих джерел

Церемонія пройде у Франкфурті-на-Майні

Унеділю, 9 жовтня,  у Франкфурті-на-Майні (Німеччина) відбудеться жеребкування Чемпіонату Європи з футболу-2024.

У прямому ефірі в Україні церемонію жеребкування Євро-2024 покаже офіційний сайт УЄФА. Початок заходу – о 13:00 за київським часом.

Після провалу в Лізі націй УЄФА, зокрема після нічиєї з Шотландією (0:0), збірна України опинилася у 3-му кошику, а тому отримає сильніших суперників у свою групу.

 Склад кошиків при жеребкуванні Євро-2024:

  • Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія, Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща.
  • Франція, Австрія, Чехія, Англія, Вельс, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія.
  • Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія.
  • Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія.
  • Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта.
  • Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

Додамо, відбір на Євро-2024 пройде з березня по листопад 2023 року. Фінальна частина турніру відбудеться у червні/липні 2024 року.

Нагадаємо, Росія не була допущена до жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. Таким чином країни-агресорки не буде у фінальній частині чемпіонату Європи, який пройде в Німеччині. 

Чемпіонат Європи пройде в червні-липні 2024 року. Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні й Штутгарт. 

Теги: жеребкування спорт НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020

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