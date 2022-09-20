Збірна РФ не допущена до участі в Євро-2024 

9 жовтня у Франкфурті відбудеться жеребкування відбіркового турніру Євро-2024

Росія не була допущена до жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. Таким чином країни-агресорки не буде у фінальній частині чемпіонату Європи, який пройде в Німеччині. Про це стало відомо з допису президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка у Facebook.

«Росіянам просто немає до чого готуватися. РФ не буде 9 жовтня у німецькому Франкфурті. І щонайменше, до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання! Євро-2024 пройде без країни-агресорки! Слава Україні!», – написав Павелко.

9 жовтня у Франкфурті відбудеться жеребкування відбіркового турніру Євро-2024.

Нагадаємо, УЄФА і ФІФА залишили у силі відсторонення клубів і збірних Росії від участі в міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення в Україну. Чемпіонат Європи пройде в червні-липні 2024 року. Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні й Штутгарт.

Також очільник УАФ відреагував на спроби Російського футбольного союзу домогтися дискваліфікації головного тренера збірної України. Функціонери держави-агресора звинуватили Олександра Петракова в «дискримінації росіян».

Павелко назвав скаргу «істерикою», що не вартує ані найменшої уваги. За його словами, УЄФА розглянув запит росіян і оголосив асоціації попередження і незначний штраф.