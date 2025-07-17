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Чехія – Україна: де дивитися трансляцію гри чемпіонату Європи з баскетболу U-20

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чехія – Україна: де дивитися трансляцію гри чемпіонату Європи з баскетболу U-20
Початок матчу Чехія – Україна о 15:30 за київським часом

Збірні України та Чехії перетиналися на чоловічих чемпіонатах Європи 11 разів

Сьогодні, 17 липня, чоловіча збірна України U-20 зіграє матч за 9-16 місця на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Суперником команди Валерія Плехаова стане збірна Чехії.

Збірна Чехії посіла друге місце в групі B, здолавши збірні Румунії (75:65) та Литви (82:79), а також поступившись Греції (66:107). В 1/8 фіналу чехи програли збірній Іспанії (54:70). Переможець та команда, яка програє в парі Чехія – Україна, в наступному раунді перетинатиметься з командами з пари Румунія – Ісландія.

Збірні України та Чехії перетиналися на чоловічих чемпіонатах Європи 11 разів – 6 перемог у збірної України, 5 разів вигравали чехи.

Лідери збірної Чехії на чемпіонаті Європи: Мікулаш Чанк – 12.0 очка, 3.8 підбирання, 1.3 передачі, Якуб Зволанек 9.3 очка, 5.3 підбирання, 3.5 передачі, Йозеф Свобода 11.5 очка, 3.3 підбирання, 3.3 передачі, 2.3 перехоплення.

Лідери збірної України на чемпіонаті Європи: Єгор Сушкін – 12.0 очка, 4.8 передачі, 2.3 підбирання, 1.8 перехоплення, Данііл Сипало – 9.3 очка, 8.0 підбирання, 2.0 блок-шота, 2.0 передачі, Максим Кличко – 10.0 очка, 5.0 підбирання.

Чемпіонат Європи U-20. Чоловіки, Дивізіон А

Турнір за 9-16 місця

Чехія – Україна

Початок матчу – 15:30

Нагадаємо, чоловіча збірна України зазнала поразки в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи U-20 в Дизвіоні А, поступившись збірній Сербії з рахунком 61:75.

Теги: баскетбол

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