Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з перемоги над Ізраїлем стартувала на волейбольному Чемпіонаті Європи

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України з перемоги над Ізраїлем стартувала на волейбольному Чемпіонаті Європи
Підопічні Рауля Лосано записали в активу першу звитягу
фото: CEV

«Синьо-жовті» вдало розпочали турнір

Національна команда України з волейболу впевнено здолала збірну Ізраїлю (3:1) на груповому етапі Євро-2026. Про це повідомляє «Главком».

У дебюті переконливіше виглядали ізраїльські волейболісти. Вони навіть створили гандикап, відірвавшись від підопічних Рауля Лосано на п'ять пунктів. Утім, у середині відрізку «синьо-жовті» вирівняли становище, а кінцівку виграли з трьома пунктами переваги.

Зате в другому сеті збірна України вже повністю контролювала ситуацію. Команда Лосано тримала ізраїльтян на відстані кількох пунктів, а під завісу партії підняла темп. Як наслідок, на фініші відрізку вітчизняні волейболісти «привезли» суперникам шість очок.

А от третій сет розпочався з гойдалок. Жодна з команд не змогла захопити ініціативу, та поступово кращим на паркеті став Ізраїль. Тамтешні волейболісти були на дещицю успішнішими в оборонних і атакувальних діях. Цього вистачило, щоб розмочити рахунок за партіями.

Однак, затягувати з'ясування взаємин у плани українців не входило. Після рівного початку четвертого сету хлопці Лосано відірвалися на кілька пунктів. Із середини партії «синьо-жовті» тримали опонентів на відстані чотирьох-шести очок.

Зрештою, збірна України довела матч до перемоги з +6. Наступний поєдинок чекатиме на колектив Лосано в п'ятницю, 11 вересня. Суперником буде Північна Македонія.

Чемпіонат Європи з волейболу. Чоловіки, група B

Ізраїль – Україна – 1:3 (22:25, 19:25, 25:22, 19:25)

До слова, раніше збірна України програла Польщі чвертьфінал волейбольної Ліги націй. «Синьо-жовті» поступилися у чотирьох сетах. Зрештою, польські волейболісти тріумфували в турнірі.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань. Збірні Росії відновили в рейтингах ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних турнірах.

Читайте також:

Теги: чемпіонат Європи волейбол Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Барком-Кажани» у попередньому сезоні посіли 13-те місце у Плюс-лізі
Провідний український волейбольний клуб змінить назву і прописку
23 липня, 11:53
Українська збірна не змогла зупинити поляків
Збірна України програла Польщі чвертьфінал волейбольної Ліги націй
30 липня, 16:25
Семенюк подякував уболівальникам за підтримку
Капітан збірної України прокоментував дебют команди у плейоф Ліги націй з волейболу
30 липня, 19:47
«Біло-червоні» дотиснули американців
Волейбольна збірна Польщі захистила титул Ліги націй
2 серпня, 19:27
Збірна Польщі є найсильнішою командою у світі
Переможці Ліги націй з волейболу застрягли в Китаї після свого тріумфу
4 серпня, 15:52
Якуб Глушак повернувся на переможний шлях
Тренер волейбольної збірної України відреагував на першу перемогу на Євро-2026
24 серпня, 19:25
В останньому матчі групового етапу підопічні Глушака поступилися лідеркам групи Сербії в трьох сетах
Тренер жіночої збірної України з волейболу прокоментував виліт команди з Євро-2026
28 серпня, 09:27
«Синьо-жовті» днями стартують на турнірі
Волейбольна збірна України оголосила склад на Чемпіонат Європи з переможцем Ліги чемпіонів
7 вересня, 11:30
Російські волейболісти повернулися на міжнародну арену
Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань
8 липня, 20:46

Новини

Жорстоке пограбування Доннарумми та його вагітної дівчини: стали відомі деталі злочину
Жорстоке пограбування Доннарумми та його вагітної дівчини: стали відомі деталі злочину
Перший бал «Шахтаря», розгроми від «Манчестер Юнайтед» та «Баварії». Яким було завершення першого туру Ліги чемпіонів
Перший бал «Шахтаря», розгроми від «Манчестер Юнайтед» та «Баварії». Яким було завершення першого туру Ліги чемпіонів
«Баварія» розгромила «Буде/Глімт» у заключному матчі першого тижня Ліги чемпіонів
«Баварія» розгромила «Буде/Глімт» у заключному матчі першого тижня Ліги чемпіонів
Головний тренер «Барселони» назвав свого фаворита на «Золотий м'яч»
Головний тренер «Барселони» назвав свого фаворита на «Золотий м'яч»
«Шахтар» оформив бойову нічию з ПСВ на старті Ліги чемпіонів
«Шахтар» оформив бойову нічию з ПСВ на старті Ліги чемпіонів
«Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ
«Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua