Збірна України з перемоги над Ізраїлем стартувала на волейбольному Чемпіонаті Європи

«Синьо-жовті» вдало розпочали турнір

Національна команда України з волейболу впевнено здолала збірну Ізраїлю (3:1) на груповому етапі Євро-2026. Про це повідомляє «Главком».

У дебюті переконливіше виглядали ізраїльські волейболісти. Вони навіть створили гандикап, відірвавшись від підопічних Рауля Лосано на п'ять пунктів. Утім, у середині відрізку «синьо-жовті» вирівняли становище, а кінцівку виграли з трьома пунктами переваги.

Зате в другому сеті збірна України вже повністю контролювала ситуацію. Команда Лосано тримала ізраїльтян на відстані кількох пунктів, а під завісу партії підняла темп. Як наслідок, на фініші відрізку вітчизняні волейболісти «привезли» суперникам шість очок.

А от третій сет розпочався з гойдалок. Жодна з команд не змогла захопити ініціативу, та поступово кращим на паркеті став Ізраїль. Тамтешні волейболісти були на дещицю успішнішими в оборонних і атакувальних діях. Цього вистачило, щоб розмочити рахунок за партіями.

Однак, затягувати з'ясування взаємин у плани українців не входило. Після рівного початку четвертого сету хлопці Лосано відірвалися на кілька пунктів. Із середини партії «синьо-жовті» тримали опонентів на відстані чотирьох-шести очок.

Зрештою, збірна України довела матч до перемоги з +6. Наступний поєдинок чекатиме на колектив Лосано в п'ятницю, 11 вересня. Суперником буде Північна Македонія.

Чемпіонат Європи з волейболу. Чоловіки, група B

Ізраїль – Україна – 1:3 (22:25, 19:25, 25:22, 19:25)

До слова, раніше збірна України програла Польщі чвертьфінал волейбольної Ліги націй. «Синьо-жовті» поступилися у чотирьох сетах. Зрештою, польські волейболісти тріумфували в турнірі.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань. Збірні Росії відновили в рейтингах ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних турнірах.