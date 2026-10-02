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У Федерації волейболу України прокоментували допуск росіян до змагань

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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У Федерації волейболу України прокоментували допуск росіян до змагань
Михайло Мельник очолив ФВУ у червні 2016 року
фото: пресслужба ФВУ

30 вересня CEV ухвалив рішення про повернення росіян до змагань

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник висловився про рішення Європейської конфедерації волейболу про повернення до змагань жіночих та чоловічих збірних Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

«Ми приїхали за день до Конгресу, і перше, що мені сказали у фоє — що тільки-но відбулося [засідання] виконкому. Прийняли рішення слідувати вказівкам FIVB.

Вони, керівництво, дуже уникали зустрічі з нами. Розуміли, що нам це рішення дуже не подобається. Але я говорив з багатьма, хто голосував. У виконкомі – Сербія, Чорногорія. Вони голосують так, як каже президент CEV. Це ж його виконком, а на нього тисне FIVB».

За словами Мельника, деякі країни підігрують користь росіян

«Це було зроблено ще до початку Конгресу на засіданні виконкому, причому проголосували майже одностайно. Цього питання в порядку денному Конгресу не було взагалі. Але ми знали, що там триває боротьба, що FIVB і росіяни тиснуть.

У нас давно ведеться кулуарна робота: ми, поляки, Балтійські країни. Але в деяких країнах уряди допомагають Україні, а президенти їхніх федерацій підігрують Росії. Мають тепле місце у виконкомі – та й відпрацьовують».

Втім у ФВУ впевнені, що для росіян повернутись у міжнародний волейбол буде непросто

«Як це здійснити практично, щоб вони грали, – це буде питання і для CEV, і для FIVB. Їхнє повернення – це дуже погано, але повернути їх вже не так просто. Тому що їхня команда, наприклад, не приїде на чемпіонат світу до Польщі. Чому? Вони кажуть, що пропускають. Але вони не їдуть тому, що Польща просто не дасть їм візи.

Я не думаю, що це вже їм пряма дорога. Багато в кулуарах розмов, що це перші кроки зеленого світла для них. Не так просто буде і росіянам, і білорусам взяти участь – країни відмовляють їм у візах, команди відмовляються з ними грати», – сказав Мельник.

У липні 2026 року Міжнародна федерація волейболу ухвалила рішення повернути російських спортсменів та збірні до міжнародних змагань. Рішення про їх відсторонення було ухвалено у березні 2022 року, одразу після почату повномасштаного вторгнення до України. 

Російські спортсмени повернуться як до класичного волейболу, так і до пляжного.

Нагадаємо, що раніше визначилися потенційні суперники України на чоловічому Чемпіонаті світу з волейболу 2027.

Теги: волейбол

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