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Ексхавбек збірної України оголосив про завершення кар'єри

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Ексхавбек збірної України оголосив про завершення кар'єри
Зоряні роки Ігоря Худоб'яка припали на виступи в «Карпатах»
фото: з відкритих джерел

Досвідчений футболіст остаточно повісив бутси на цвях

Колишній півзахисник львівських «Карпат», кіпрського «Етнікоса», івано-франківського «Спартака» та низки інших команд Ігор Худоб'як завершив професіональні виступи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook спортсмена.

Вихованець прикарпатського футболу на дорослому рівні дебютував ще в сезоні 2001/02. Перші три роки провів у Другій лізі в івано-франківській «Чорногорі», а потім на сезон перебрався у головну команду міста – першоліговий «Спартак». Перед кампанією 2005/06 приєднався до львівських «Карпат».

«Зелено-білі» стали головним клубом у кар'єрі Худоб'яка. У місті Лева він провів 12,5 років із перервою на оренду в російському «Ростові» на сезон 2013/14. Після нетривалого періоду в Казахстані («Акжайик») хавбек освоївся на Кіпрі, де захищав кольори «Етнікоса», «Ксілотімву» та «Ерміса».

«Карпати» – більше, ніж клуб. Це був мій дім. А Кіпр став особливою частиною мого футбольного шляху. Я віддав футболу найкращі роки, своє серце і все, що мав. Сьогодні завершується моя професійна кар'єра футболіста. Але я не прощаюся з футболом. Навіть близько», – написав Худоб'як.

У 2010 році півзахисник дебютував у збірній України. Загалом він провів у лавах національної команди шість поєдинків. Усі матчі Худоб'яка у футболці «синьо-жовтих» були товариськими.

До слова, півзахисник Артур Шах оформив хет-трик у чемпіонаті Польщі. До трьох голів українець додав дві результативні передачі. Гданська «Лехія» хавбека здобула четверту перемогу в Першому дивізіоні.

Нагадаємо, раніше Віктор Циганков забив дебютний м'яч за «Аякс» у чемпіонаті Нідерландів. Українець доклався до розгрому «Віллем II» (5:1). Вінгер перейшов у столичний гранд із іспанської «Жирони».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК Карпати Ігор Худоб'як ФК «Етнікос» (Ахна)

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