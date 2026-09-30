Збірна України U19 вдев'ятьох здолала Шотландію у товариському матчі

Голами відзначились Олександр Ткаченко та Юрій Кісак

30 вересня відбувся товариський матч між збірними Шотландії та України U19. Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у Іспанії.

Господарі вийшли вперед вже на дев'ятій хвилині завдяки чудовому удару Ткаченка. На 21-й хвилині Шерстюк о трима червону картку, а на 40-й хвилині вилучено було Дєдова. За рахунку 1:0 на користь підопічних Лужного, яка залишилась вдев'ятьох, команди пішли на перерву.

У другому таймі чудовий гол дальнім ударом забив Кісак. Гра завершилась з рахунком 2:0.

До цього збірна України U19 поступилась Швеції, а також зіграла внічию з Німеччиною.

Товариський матч

Шотландія U19 – Україна U19 – 0:2

Голи: Ткаченко, 9, Кісак, 62

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