НПЗ на Кубані у вогні, Харків і Київ під ударом, Україна перемогла Угорщину: головне за ніч 26 вересня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 26 вересня 2026 року

Ніч на 26 вересня відзначилася черговою атакою на нафтозавод у Краснодарському краї, що постачає пальне армії РФ, та ударами по Харкову і Києву. На спортивному фронті – збірна України стартувала в Лізі націй з перемоги над Угорщиною. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 26 вересня.

На Кубані вкотре запалав нафтозавод, що живить армію РФ

Безпілотники знову атакували нафтозавод у Краснодарському краї – підприємство, що постачає пальне для армії Росії, знову охопила пожежа. Тієї ж ночі моніторингові канали повідомляли про атаки БПЛА на Москву, а губернатор Краснодарщини повідомляв про пожежі на території двох підприємств після атаки БПЛА. Ймовірно також було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краї – офіційного підтвердження наразі немає.

Ворог атакував Харків: четверо постраждалих

Ворог вдарив по двох районах Харкова – у Салтівському районі безпілотник поранив чотирьох людей: двох чоловіків та двох жінок. Усім надається медична допомога.

Київ під атакою реактивних безпілотників

Вночі столицю атакували реактивні безпілотники – у Солом'янському районі спалахнула офісна будівля, уламки збитого БПЛА впали на відкритій території. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок і автомобіль. На момент публікації атака тривала.

Збірна України перемогла Угорщину в Лізі націй

Українська збірна стартувала в Лізі націй з перемоги над Угорщиною. На трибунах вболівальники закликали врятувати Олешки – окуповане місто, звідки Росія не випускає цивільних.

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