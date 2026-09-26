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НПЗ на Кубані у вогні, Харків і Київ під ударом, Україна перемогла Угорщину: головне за ніч 26 вересня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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НПЗ на Кубані у вогні, Харків і Київ під ударом, Україна перемогла Угорщину: головне за ніч 26 вересня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 26 вересня 2026 року

Ніч на 26 вересня відзначилася черговою атакою на нафтозавод у Краснодарському краї, що постачає пальне армії РФ, та ударами по Харкову і Києву. На спортивному фронті – збірна України стартувала в Лізі націй з перемоги над Угорщиною. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 26 вересня.

На Кубані вкотре запалав нафтозавод, що живить армію РФ

Безпілотники знову атакували нафтозавод у Краснодарському краї – підприємство, що постачає пальне для армії Росії, знову охопила пожежа. Тієї ж ночі моніторингові канали повідомляли про атаки БПЛА на Москву, а губернатор Краснодарщини повідомляв про пожежі на території двох підприємств після атаки БПЛА. Ймовірно також було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краї – офіційного підтвердження наразі немає. 

НПЗ на Кубані у вогні, Харків і Київ під ударом, Україна перемогла Угорщину: головне за ніч 26 вересня фото 1

Ворог атакував Харків: четверо постраждалих

Ворог вдарив по двох районах Харкова – у Салтівському районі безпілотник поранив чотирьох людей: двох чоловіків та двох жінок. Усім надається медична допомога.

НПЗ на Кубані у вогні, Харків і Київ під ударом, Україна перемогла Угорщину: головне за ніч 26 вересня фото 2

Київ під атакою реактивних безпілотників

Вночі столицю атакували реактивні безпілотники – у Солом'янському районі спалахнула офісна будівля, уламки збитого БПЛА впали на відкритій території. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок і автомобіль. На момент публікації атака тривала.

НПЗ на Кубані у вогні, Харків і Київ під ударом, Україна перемогла Угорщину: головне за ніч 26 вересня фото 3

Збірна України перемогла Угорщину в Лізі націй

Українська збірна стартувала в Лізі націй з перемоги над Угорщиною. На трибунах вболівальники закликали врятувати Олешки – окуповане місто, звідки Росія не випускає цивільних.

НПЗ на Кубані у вогні, Харків і Київ під ударом, Україна перемогла Угорщину: головне за ніч 26 вересня фото 4

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Теги: Харків пожежа росія Збірна України автомобіль Україна безпілотник пальне Олешки

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