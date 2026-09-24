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«Буде операція». Христина Дмитрнко висловилась щодо своєї сестри Валерії

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Буде операція». Христина Дмитрнко висловилась щодо своєї сестри Валерії
Валерія Дмитренко через травму пропустила вже півроку
фото: Biathlon.com.ua

На біатлоністку чекає операція

Українська біатлоністка Христина Дмитренко прокоментувала ситацію навколо своєї сестри Влерї, яка відновлється від травми коліна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram спортсменки.

«Щодо інформації про сестру, яка зараз є в інтернеті, я поки не хотіла б це коментувати.

Думаю, уважні читачі вже могли помітити, що останнім часом її немає в кадрах зі мною під час зборів. Поки що залишу цю тему без коментарів і сподіваюся, що ви поставитеся до цього з розумінням.

Єдине, що можу сказати: я планую пробігти одну гонку на ЧУ і одразу після цього поїхати додому, щоб бути поруч із сестрою, адже буде операція», – сказала Христина.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Влаерія Дмитренко виключена зі складу збірної України з біатлону на майбутній сезон. Згодом ці чутки спростували у Федерації біатлону України.

Останнім змаганням, у якому Валерія Дмитренко прийняла участь, став етап Кубка світу в чеському Нове Место. Там українка вперше в кар'єрі потрапила до заліквої зони Кубку світу, посівши 39-те місце в короткій індивідуальній гонці. 

Раніше Валерія Дмитренко прокоментувала чутки щодо виключення зі складу України.

 

Теги: Валерія Дмитренко біатлон Збірна України

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