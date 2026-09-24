«Буде операція». Христина Дмитрнко висловилась щодо своєї сестри Валерії
На біатлоністку чекає операція
Українська біатлоністка Христина Дмитренко прокоментувала ситацію навколо своєї сестри Влерї, яка відновлється від травми коліна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram спортсменки.
«Щодо інформації про сестру, яка зараз є в інтернеті, я поки не хотіла б це коментувати.
Думаю, уважні читачі вже могли помітити, що останнім часом її немає в кадрах зі мною під час зборів. Поки що залишу цю тему без коментарів і сподіваюся, що ви поставитеся до цього з розумінням.
Єдине, що можу сказати: я планую пробігти одну гонку на ЧУ і одразу після цього поїхати додому, щоб бути поруч із сестрою, адже буде операція», – сказала Христина.
Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Влаерія Дмитренко виключена зі складу збірної України з біатлону на майбутній сезон. Згодом ці чутки спростували у Федерації біатлону України.
Останнім змаганням, у якому Валерія Дмитренко прийняла участь, став етап Кубка світу в чеському Нове Место. Там українка вперше в кар'єрі потрапила до заліквої зони Кубку світу, посівши 39-те місце в короткій індивідуальній гонці.
Раніше Валерія Дмитренко прокоментувала чутки щодо виключення зі складу України.
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