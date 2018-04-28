Зінченко: Мені подобається моє життя в Манчестері
- Вчора, 17:13
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Олександр Зінченко. Фото: ФК Манчестер Сіті
Футболіст зазначив, що його слова були невірно переведені
Український півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко за допомогою Instagram спростував своє інтерв'ю, в якому було сказано, що його не влаштовує життя в Англії.
Українець розчарований тим, що його слова про Англію були неправильно переведені.
«Розчарований тим, що мої слова були невірно перекладені. Мені дуже пощастило бути гравцем одного з кращих в світі клубів, і, хоча в Англії все по-іншому, мені подобається моє життя в Манчестері, і я вдячний за підтримку всім, хто живе тут. Тепер вся увага на досягнення позитивного результату в матчі з «Вест Хемом» в ці вихідні», - написав Олександр Зінченко.
Нагадаємо, раніше Зінченко зізнався, що хоче написати книгу.
Джерело: xsport.ua