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    Зінченко: Мені подобається моє життя в Манчестері

    Футболіст зазначив, що його слова були невірно переведені
    Український півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко за допомогою Instagram спростував своє інтерв'ю, в якому було сказано, що його не влаштовує життя в Англії. Українець розчарований тим, що його слова про Англію були неправильно переведені. «Розчарований тим, що мої слова були невірно перекладені. Мені дуже пощастило
    • Вчора, 17:13
    • Розсилка
    Олександр Зінченко. Фото: ФК Манчестер Сіті
    Олександр Зінченко. Фото: ФК Манчестер Сіті

    Футболіст зазначив, що його слова були невірно переведені

    Український півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко за допомогою Instagram спростував своє інтерв'ю, в якому було сказано, що його не влаштовує життя в Англії.

    Українець розчарований тим, що його слова про Англію були неправильно переведені.

    «Розчарований тим, що мої слова були невірно перекладені. Мені дуже пощастило бути гравцем одного з кращих в світі клубів, і, хоча в Англії все по-іншому, мені подобається моє життя в Манчестері, і я вдячний за підтримку всім, хто живе тут. Тепер вся увага на досягнення позитивного результату в матчі з «Вест Хемом» в ці вихідні», - написав Олександр Зінченко.

    Нагадаємо, раніше Зінченко зізнався, що хоче написати книгу.

    Джерело: xsport.ua

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Манчестер Олександр Зінченко
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