Ексхавбек «Челсі» відмовився від виступів за Англію заради іншої збірної

Чемпіон Європи серед 19-річних змінив спортивне громадянство

Півзахисник дортмундської «Боруссії» Карні Чуквуемека захищатиме кольори збірної Австрії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport.

Центрхав скористався можливістю отримати австрійський паспорт за правом народження. Він народився у Відні в сім'ї мігрантів із Нігерії. Згодом родина переїхала на Туманний Альбіон і отримала британське громадянство.

Чуквуемека займався в академії скромного «Нортгемптона». У 12 років його підхопила бірмінгемська «Астон Вілла». На дорослому рівні півзахисник дебютував у сезоні 2020/21.

Влітку 2022 року Чуквуемека приєднався до лондонського «Челсі» за 18 млн євро. Закріпитися на «Стемфорд Брідж» не зумів, тож минулого літа «сині» продали його до Бундесліги за 20 млн. У складі «Боруссії» хавбек зіграв 30 матчів у всіх турнірах, у яких оформив три голи та два асисти.

З юних років Чуквуемека виступав за збірні Англії – від U-17 до молодіжки. У лавах «Трьох левів» U-19 він тріумфував на Євро-2022. Водночас за головну команду хавбек не виступав, тож отримав право грати за Австрію.

