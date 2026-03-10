Головна Спорт Новини
Екслідер «Манчестер Сіті» загримів за ґрати через напад на людину

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Екслідер «Манчестер Сіті» загримів за ґрати через напад на людину
Джої Бартон не вгамував свій характер
фото: Reuters

Футболіст «на пенсії» потрапив у черговий скандал

Колишній півзахисник англійського «Манчестер Сіті» та низки інших команд Джої Бартон арештований за підозрою у нападі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sports.

Хавбек у минулому разом із приятелем побили чоловіка біля гольф-клубу в Ліверпулі. Інцидент трапився у неділю ввечері. Поліція затримала Бартона та його товариша.

«Потерпілого доправили до лікарні для обстеження травм обличчя і ребер. За підозрою у побитті заарештували чоловіків у віці 50 та 43 роки», – ідеться в заяві поліція графства Мерсисайд.

Бартону не звикати мати проблеми із законом. Ще в середині 00-х він отримав умовний термін за побиття одноклубника Османа Дабо та реальний – за бійку з двома чоловіками біля забігайлівки в «Ліверпулі». Характер англійця не змінився і після переходу на тренерську роботу. Зокрема, в 2021 році його звинуватили в завданні тілесних ушкоджень тренеру суперника.

До слова, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

