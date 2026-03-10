Екслідер «Манчестер Сіті» загримів за ґрати через напад на людину

Футболіст «на пенсії» потрапив у черговий скандал

Колишній півзахисник англійського «Манчестер Сіті» та низки інших команд Джої Бартон арештований за підозрою у нападі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sports.

Хавбек у минулому разом із приятелем побили чоловіка біля гольф-клубу в Ліверпулі. Інцидент трапився у неділю ввечері. Поліція затримала Бартона та його товариша.

«Потерпілого доправили до лікарні для обстеження травм обличчя і ребер. За підозрою у побитті заарештували чоловіків у віці 50 та 43 роки», – ідеться в заяві поліція графства Мерсисайд.

Бартону не звикати мати проблеми із законом. Ще в середині 00-х він отримав умовний термін за побиття одноклубника Османа Дабо та реальний – за бійку з двома чоловіками біля забігайлівки в «Ліверпулі». Характер англійця не змінився і після переходу на тренерську роботу. Зокрема, в 2021 році його звинуватили в завданні тілесних ушкоджень тренеру суперника.

