Фіналіст Ліги чемпіонів близький до втрати зірки команди

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Хакана Чалханоглу зваблюють турецькі гранди
фото: Reuters

Шляхи гранда та півзахисника ризикують розійтися найближчого літа

Міланський «Інтер» за крок від втрати хавбека Хакана Чалханоглу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Продаж турка стане вимушеним заходом керівництва «нерадзуррі». Довгий час сторони ведуть перемовини щодо пролонгації контракту Чалханоглу. Проте, процес зайшов у глухий кут.

«Інтеру» доведеться продати турецького півзахисника в міжсезоння, щоб не втратити безкоштовно за рік. Договір Чалханоглу з міланцями розрахований до літа 2026-го. Інтерес до нього проявляють гранди з батьківщини – стамбульські «Галатасарай» та «Фенербахче».

У нинішньому сезоні Чалханоглу зіграв 25 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав девять м'ячів і чотири результативні передачі. Лави «нерадзуррі» турок поповнив у 2021 році вільним агентом.

Тим часом гранди чемпіонату Італії позмагаються за півзахисника англійського «Манчестер Юнайтед» Каземіро. Наступного літа він стане вільним агентом. Інтерес до нього виявили «Мілан» і туринський «Ювентус».

До слова, нещодавно фанати італійського «Торіно» висипали гній під воротами тренувальної бази. Тіфозі розгнівані діяльністю президента клубу Урбано Кайро. Активні вболівальники «биків» побоюються, що бізнесмен веде улюблену команду до краху.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А ФК Інтер (Мілан) Хакан Чалханоґлу

