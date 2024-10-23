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ЗМІ: Циганков готується повернутись до гри, але клуб може його продати

Христина Жиренко
glavcom.ua
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ЗМІ: Циганков готується повернутись до гри, але клуб може його продати
Український футболіст не хоче йти з «Жирони», оскільки його родина комфортно почувається в Каталонії.
фото: ФК «Жирона»

Трансферна вартість Циганкова складає 30 млн євро

Український півзахисник іспанської «Жирони» Віктор Циганков продовжує відновлення після травми сухожилля двоголового м’яза лівого стегна, яку він отримав у перших числах жовтня, повідомляє dynamo.kiev.ua

26-річний футболіст уже приступив до тренувань. Учора він працював одночасно зі своєю командою, але за індивідуальною програмою, продовжуючи при цьому реабілітаційні заходи.

Але при цьому з'явилися чутки, що клуб готовий розглянути продаж українського футболіста. В іспанському клубі вважають, що футболіст не зможе до кінця позбутися проблем зі здоров'ям, повідомляє Новини Live.

За повідомленнями іспанської преси, головний тренер «Жирони» Мічел Санчес вважає Віктора Циганкова одним із лідерів іспанської команди й не хоче, щоб клуб продав 26-річного футболіста. Проте керівництво «біло-червоних» буде готове розглянути пропозиції щодо переходу гравця до іншої команди.

Як відомо, Циганковим цікавляться клуби з Італії та Німеччини. «Лаціо» та «Наполі» вже понад рік стежать за розвитком кар'єри Віктора Циганкова. А німецький «Айнтрахт» вже надсилав скаутів на матчі «Жирони» за участю півзахисника. Також у його трансфері зацікавлений і інший представник Бундесліги, назва цього клубу не повідомляється.

Трансферна вартість Циганкова складає 30 млн євро.

При цьому сам футболіст не хоче йти з «Жирони», оскільки його родина комфортно почувається в Каталонії. Проте керівництво іспанського клубу вважає, що ситуація із травмами гравця не покращиться.

Нагадаємо, 26-річний Віктор Циганков грає за «Жирону» з січня 2023 року і є одним із лідерів команди.

Інший українець, 27-річний Довбик виступав за «Жирону» з 2023 по 2024 рік і став найкращим бомбардиром минулого сезону іспанської першості. Цього літа Артем перебрався в італійську «Рому», де вже відзначився першим голом у Лізі Європи за свою нову команду.

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Теги: тренер Віктор Циганков ФК Жирона

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