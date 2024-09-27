Довбик забив дебютний гол за «Рому» в єврокубках

Українець продовжує радувати вболівальників римської «Роми» та відзначається поспіль у трьох матчах

Український форвард римської «Роми» Артем Довбик відзначився першим голом у Лізі Європи за свою нову команду. 27-річний футболіст забиває вже третій гол за римлян. Деталі поєдинку повідомляє офіційний сайт УЄФА.

«Рома» зіграла перший матч у рамках цьогорічного розіграшу Ліги Європи проти іспанського «Атлетико» із Мадрида. Вже на 32-й хвилині Довбик зміг замкнути головою передачу від свого партнера по команді Анхеліно. М’яч зрикошетив та відскочив перед воротарем, а потім потрапив у сітку воріт.

Після цього всі 70 000 глядачів, які зібралися на Олімпійському стадіоні в Римі, почали скандувати прізвище українця.

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Матч Рома-Атлетико фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що після двох попередніх голів Артема у чемпіонаті Італії з футболу, римські фанати в захваті від гри українця та пишуть у соціальних мережах багато компліментів для нього.

Після забитого гола всі 70 000 глядачів, які зібралися на Олімпійському стадіоні в Римі, почали скандувати прізвище українця. Однак, римляни не змогли втримати перемогу над мадридцями та зіграли матч в нічию 1-1.

Раніше Довбик відкрив рахунок своїм забитим м'ячам за італійський клуб 15 вересня у гостьовій грі 4-го туру Серії А проти «Дженоа».

За тиждень Довбик став співавтором перемоги «Роми» в домашньому матчі 5-го туру Серії А проти «Удінезе».

Нагадаємо, напередодні київське «Динамо» невдало стартувало у цьогорічному розіграші Ліги Європи. Українська команда на старті сезону зустрілась із італійським «Лаціо», вже у першому таймі кияни пропустили три голи і не змогли нічим відповісти римлянам.

Стало відомо, що український півзахисник Руслан Малиновський отримав дуже серйозну травму в матчі 5-го туру італійської Серії А з «Венецією».

Також нагадаємо, що збірна України з футзалу стартувала з перемоги в плей-оф чемпіонату світу 2024. «Синьо-жовті» переграли Нідерланди з рахунком 3-1.