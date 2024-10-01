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ЗСУ ліквідували головного тренера збірної Кемеровської області з карате

Христина Жиренко
glavcom.ua
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ЗСУ ліквідували головного тренера збірної Кемеровської області з карате
Олексій Ходикін брав участь у війні проти України

У знищеного окупанта залишилися дружина та двоє дочок

Головний тренер збірної Кемеровської області з карате Олексій Ходикін був ліквідований бійцями ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба Федерації карате Росії.

У Новокузнецьку (РФ) у знищеного окупанта залишилися дружина та двоє дочок.

Нагадаємо, у Курській області ЗСУ за допомогою безпілотника ліквідували командира десантно-штурмового полку ПДВ РФ підполковника Олександра Куріна із позивним «Шкіпер». Про це повідомляють російські пабліки.

Зазначається, що окупант був знищений у Глушківському районі, орієнтовно 12-14 вересня. Раніше також ЗСУ ліквідували його заступника – Юрія Михайлова.

Паблік пише, що ліквідація Куріна є «великою втратою для ВДВ».

Нагадаємо, що військові ЗСУ ліквідували на Донеччині капітана Олександра Лапшина. Також було знищено майже весь склад батальйону 98-ї гвардійської дивізії Повітряно-десантних військ РФ міста Іваново, яким командував Лапшин. 

Раніше на війні в Україні загинув ексдепутат «Єдиної Росії» від Чувашії  Володимир Дмитрієв. Він нібито отримав легке поранення і потрапив до шпиталю, який пізніше атакував безпілотник.

Також повідомлялося, що ЗСУ ліквідували російського депутата верховної ради Хакасії від Комуністичної партії Дмитра Іванова, який воював у складі ПВК «Вагнер».

Теги: карате росія війна тренер

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