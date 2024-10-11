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Василь Ломаченко, ймовірно, завершить боксерську кар'єру – інсайд ESPN

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Василь Ломаченко, ймовірно, завершить боксерську кар'єру – інсайд ESPN
Ломаченко може завершити кар'єру
фото з відкритих джерел

Український боксер Василь Ломаченко обдумує можливість завершення професійної кар'єри

Український боксер Василь Ломаченко, який є чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі (18−3, 12 КО), подумує про завершення карʼєри. Таку заяву зробив інсайдер американського спортивного телеканалу ESPN Майк Коппінджер. 

«Джервонта Девіс вів переговори про бій з Василем Ломаченком, який подумує про завершення кар'єри, і після того, як перспектива бою провалилася, «Танк» тепер битиметься з Ламонтом Роучем, де він буде головним фаворитом», – написав Коппінджер у соцмережі Х. 

Влітку 2024 року стало відомо, що Василь Ломаченко відмовився від бою з Джервонтою Девісом. Менеджер боксера, Егіс Клімас, пояснив це тим, що Ломаченко зараз не має мотивації та бажає більше часу проводити з родиною.

36-річний спортсмен розпочав свою професійну кар'єру у 2013 році, маючи на рахунку 21 поєдинок, з яких він зазнав лише три поразки.

Василь Ломаченко – відомий український професійний боксер, один із найбільш титулованих бійців сучасності. Народився 17 лютого 1988 року в місті Білгород-Дністровський, Україна. Його батько та тренер, Анатолій Ломаченко, відіграв ключову роль у його боксерській кар'єрі, запровадивши унікальні тренувальні методики.

Ломаченко досяг значних успіхів ще на аматорському рівні. Він виграв дві золоті медалі на Олімпійських іграх: у Пекіні в 2008 році та в Лондоні в 2012 році, а також двічі став чемпіоном світу серед аматорів. Його аматорський рекорд становить 396 перемог та лише одна поразка.

У 2013 році Василь перейшов у професійний бокс. Він відзначився швидким зростанням у професійній кар'єрі, ставши чемпіоном світу вже у третьому поєдинку. Ломаченко виграв титули у трьох вагових категоріях: напівлегкій, другій напівлегкій та легкій вазі. Його стиль бою характеризується високою технікою, швидкістю, рухливістю і точністю ударів.

На його професійному рахунку 21 поєдинок, з яких він здобув 18 перемог (11 нокаутом) і зазнав лише три поразки. Влітку 2024 року Ломаченко відмовився від запланованого бою з Джервонтою Девісом через брак мотивації та бажання провести більше часу з родиною.

Нагадаємо, український боксер Олександр Хижняк 8 серпня здобув для України третє золото Олімпійських ігор у Парижі. У фіналі турніру у ваговій категорії до 80 кг полтавчанин переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая.

Раніше стало відомо, що 17 вересня, пішов з життя 25-річний боксер та член збірної України Аркадій Карцан. Про це повідомила Федерація боксу України. Зазначається, що боксер три дні перебував у комі.

Нагадаємо, стало відомо, що український чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик розповів, що після завершення своєї кар'єри, стане президентом Федерації боксу України. 

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Теги: спорт бокс медалі золото Олександр Хижняк тренер Олександр Усик Україна Василь Ломаченко

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