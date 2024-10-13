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Тренер збірної Чехії оцінив стан збірної України перед очною грою

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Тренер збірної Чехії оцінив стан збірної України перед очною грою
Тренер збірної Чехії Іван Гашек
фото: uefa.com

Іван Гашек: «Від появи новачків висока якість гри збірної України не змінилася»

Напередодні завтрашнього матчу 4-го туру Ліги націй-2024/2025 УкраїнаЧехія, який відбудеться у Вроцлаві на стадіоні «Тарчинський Арена Вроцлав», головний тренер нашого суперника Іван Гашек поспілкувався зі ЗМІ.

«Ми знаємо, що Україна добре вміє діяти на контратаках. Ми дивилися матч із Грузією й бачили нових футболістів. Але, гадаю, від присутності новачків висока якість команди не змінилася. Система гри також залишилася тією самою. Ми бачили, що додався Артем Довбик, який не грав проти нас у Празі. Гадаю, що він є на сьогодні найкращим нападником не тільки в Європі, а й у світі.

Зміни у складі? Побачимо стан кожного футболіста, адже в нас буде ще одне тренування. У думках склад я вже маю, але говорити про нього не буду», – зокрема зауважив Іван Гашек.

Нагадаємо, у понеділок, 14 жовтня, збірна України проведе свій четвертий матч у групі В1 Ліги націй-2024/2025  – наша збірна зіграє формально домашній поєдинок проти Чехії.

Гра пройде на Міському стадіоні у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1, який входить у пакети підписок Максимальна, Спорт та Оптимальна. Також гру безкоштовно покаже канал Megogo Спорт у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Довбик тренер Україна Збірна України спорт Ліга націй Чехія

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