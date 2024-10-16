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Російський тренер Черчесов отримав штраф за глузування з казахської мови

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Російський тренер Черчесов отримав штраф за глузування з казахської мови
Черчесов очолив збірну Казахстану влітку 2024 року

За свої жарти Черчесов змушений буде заплатити близько $1500

Головного тренера збірної Казахстану росіянина Станіслава Черчесова було оштрафовано за жарт про казахську мову. Про це повідомив голова Казахстанської федерації футболу Аділет Барменкулов.

Після поразки в матчі Ліги націй зі Словенією (0:1) Черчесов у відповідь на запитання журналіста, задане казахською мовою, заявив «Ти французькою зараз говориш?». Казахстанських вболівальників обурила така поведінка тренера національної збірної.

«Гумор Черчесова, звісно, ​​виходить за межі. Я особисто переговорив з ним, пояснив актуальність та пріоритет державної мови. Ми провели з ним розмову, роботу. Йому виставлено штраф», – заявив Барменкулов.

У Казахстанській федерації футболу також зазначили, що штраф становитиме 738400 тенге (близько $1500).

Черчесов очолив збірну Казахстану влітку 2024 року. Під керівництвом 61-річного російського фахівця команда провела чотири матчі, в яких зазнала трьох поразок і один раз зіграла внічию, не забивши жодного м'яча та пропустивши вісім.

Нагадаємо, тренера секції з армрестлінгу затримано в підмосковній Шатурі (Російська Федерація) за підозрою у скоєнні розпусних дій щодо шести неповнолітніх

Зазначається, що підозрюваному 35 років. За даними слідства, з грудня 2019 року по вересень 2024 року чоловік чинив розпусні дії без застосування насильства щодо шести дітей, а з однією дівчинкою вступав у статевий зв'язок. До секції, в якій працював затриманий, ходили дівчатка віком від 9 до 14 років. 

ЗМІ РФ також повідомляють, що затриманим є титулований армрестлер Костянтина Рабінович – майстер спорту міжнародного класу, чинний чемпіон Росії та Московської області з армрестлінгу, багаторазовий чемпіон Європи та світу, президент Федерації армрестлінгу міського округу Шатура.

Також він отримав нагороду «За заслуги перед міським округом Шатура» .

Нагадаємо, російський тренер з плавання з Улан-Уде, якого заарештували за підозрою у зґвалтуванні дівчини із ДЦП, вирушив на війну в Україні. Про це у своєму телеграм-каналі написав депутат Держдуми РФ В'ячеслав Мархаєв із посиланням на матір потерпілої

У дівчини була інвалідність першої групи через ДЦП та затримку інтелектуального розвитку. За словами матері, її дочка ходила на заняття до басейну в Улан-Уде, де з нею займався тренер. Ім'я тренера-ґвалтівника російський депутат не уточнив.

«Тренер призначив їй (потерпілій) сеанси масажу, під час яких неодноразово її ґвалтував. Його заарештовано, але до суду відбув на СВО. Чи мав він таке право, запитує мати постраждалої», – написав Мархаєв.

Тренера підозрювали у зґвалтуванні та погрозі вбивства, але, згідно з інформацією російського депутата, перед відправкою на війну статті змінили на більш легкі.

Як повідомлялося, головний тренер збірної Кемеровської області з карате Олексій Ходикін був ліквідований бійцями ЗСУ

У Новокузнецьку (Росія) у знищеного окупанта залишилися дружина та двоє дочок.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Казахстан росія тренер

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