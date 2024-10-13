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Футбольний тренер Луческу встановив унікальний світовий рекорд

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Футбольний тренер Луческу встановив унікальний світовий рекорд
Мірча Луческу перебуває на посаді тренера збірної Румунії понад 42 роки
фото: IFFHS

Після перемоги Румунії над Кіпром Луческу встановив світовий рекорд

Колишній тренер «Шахтаря» та «Динамо» Мірча Луческу встановив новий світовий рекорд за найдовшою тренерською кар'єрою на чолі однієї збірної. Про це йдеться на сайті Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).

У серпні 79-річний Луческу вдруге очолив збірну Румунії. Під його керівництвом команда виграла всі три матчі в дивізіоні С Ліги націй.

Після перемоги Румунії над Кіпром Луческу встановив світовий рекорд: від першого дня призначення його на посаду тренера збірної Румунії минуло 42 роки і 336 днів.

Свій перший матч як тренер збірної Румунії Луческу провів у листопаді 1981 року проти Швейцарії, коли команди зіграли внічию 0:0. Він залишався на посаді до 1986 року, одночасно працюючи тренером бухарестського «Динамо» майже рік.

Нагадаємо, що українська спортсменка втретє поспіль завоювала звання чемпіонки світу та встановила новий національний рекорд – 103 метри з моноластою.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Румунія рекорд тренер Мірча Луческу

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