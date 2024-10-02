«Шахтар» – «Аталанта»: тренер гірників дав прогноз на гру

За словами тренера гірників, вони знають сильні якості бермагасків, але також знають і слабкі

Головний тренер «Шахтаря» Маріно Пушич відповів на питання журналістів на пресконференції перед матчем другого туру ЛЧ проти «Аталанти». Хорват проаналізував нічию з «Болоньєю», оцінив гру «Аталанти» та розповів про новий номінально домашній стадіон для чемпіонів України у єврокубках.

«Це – переможець Ліги Європи, дуже сильна команда, одна з найкращих у Європі за показниками минулого сезону, яка демонструє це на європейській арені, на рівні Ліги чемпіонів. Звісно, має специфічну манеру гри – дуже сильно пресингує на певних ділянках поля. Ми всі знаємо, як суперник тисне на опонентів, змушує їх докладати максимум зусиль», – сказав Маріно Пушич.

За словами тренера гірників, вони знають сильні якості бермагасків, але також знають і слабкі.

«Можу сказати, що це буде дуже серйозна гра. Але ми тут саме для того, щоб грати такі матчі з такими суперниками. Ця гра вимагатиме від нас багатьох речей, але ми готові багато віддати, щоб добре виступити в цьому турнірі. Вважаю, що матч буде цікавим», – пообіцяв Пушич.

Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня, донецький «Шахтар» зіграє формально домашній поєдинок з італійською «Аталантою» у другому турі Ліги чемпіонів.

Гра пройде на «Фельтінс-Арені» в німецькому Гельзенкірхені. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, що у минулому сезоні «Аталанта» виграла Лігу Європи, розгромивши «Баєр» у фіналі.

Варто зазначити, що у сезоні-2024/25 змінився формат турніру: кількість учасників зросте до 36, а замість традиційного групового етапу використовуватиметься загальна таблиця. Кожен клуб проведе 8 матчів із різними суперниками.