Журналісти з’ясували, хто був ініціатором обмеження Starlink для України

Згодом Маск, за даними видання, був «стривожений» можливою негативною реакцією європейських клієнтів SpaceX на обмеження

Засновник SpaceX запропонував обмежити швидкість терміналів Starshield, а президент США підтримав цю ідею, пише The Telegraph

Ілон Маск запропонував запровадити обмеження швидкості для супутникової системи Starshield, якою користуються українські військові, а президент США Дональд Трамп погодився з цією пропозицією. Про це повідомляє британське видання The Telegraph, передає «Главком».

За даними чотирьох джерел, на які посилається The Telegraph, Ілон Маск особисто запропонував обмежити швидкість супутникової системи Starshield, яку використовують українські військові. Президент США Дональд Трамп погодився з цією ідеєю, після чого Пентагон отримав можливість запровадити відповідні обмеження для українських терміналів.

У ніч на 14 жовтня українські військові зіткнулися з обмеженням швидкості терміналів під час руху. Граничний показник становив близько 100 миль на годину, або 160 км/год. За повідомленнями української сторони, після перевищення цього порога зв’язок міг зникати, що ускладнювало виконання окремих бойових завдань, зокрема управління безпілотниками.

Згодом Маск, за даними видання, був «стривожений» можливою негативною реакцією європейських клієнтів SpaceX на обмеження. Після цього він опублікував допис у соцмережі X, у якому заперечив свою причетність до обмежень роботи Starlink і заявив, що рішення ухвалюють американські військові та Білий дім.

За інформацією The Telegraph, побоювання щодо реакції європейських споживачів могли вплинути на публічну позицію підприємця. Водночас Маск переклав відповідальність за запровадження обмежень на американську владу.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заперечив причетність американської влади до обмежень роботи Starlink в Україні та заявив, що має хороші стосунки з президентом Володимиром Зеленським.