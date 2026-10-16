Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Журналісти з’ясували, хто був ініціатором обмеження Starlink для України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Журналісти з’ясували, хто був ініціатором обмеження Starlink для України
Згодом Маск, за даними видання, був «стривожений» можливою негативною реакцією європейських клієнтів SpaceX на обмеження
фото: Imago/Aaron Schwartz

Засновник SpaceX запропонував обмежити швидкість терміналів Starshield, а президент США підтримав цю ідею, пише The Telegraph

Ілон Маск запропонував запровадити обмеження швидкості для супутникової системи Starshield, якою користуються українські військові, а президент США Дональд Трамп погодився з цією пропозицією. Про це повідомляє британське видання The Telegraph, передає «Главком».

За даними чотирьох джерел, на які посилається The Telegraph, Ілон Маск особисто запропонував обмежити швидкість супутникової системи Starshield, яку використовують українські військові. Президент США Дональд Трамп погодився з цією ідеєю, після чого Пентагон отримав можливість запровадити відповідні обмеження для українських терміналів.

У ніч на 14 жовтня українські військові зіткнулися з обмеженням швидкості терміналів під час руху. Граничний показник становив близько 100 миль на годину, або 160 км/год. За повідомленнями української сторони, після перевищення цього порога зв’язок міг зникати, що ускладнювало виконання окремих бойових завдань, зокрема управління безпілотниками.

Згодом Маск, за даними видання, був «стривожений» можливою негативною реакцією європейських клієнтів SpaceX на обмеження. Після цього він опублікував допис у соцмережі X, у якому заперечив свою причетність до обмежень роботи Starlink і заявив, що рішення ухвалюють американські військові та Білий дім.

За інформацією The Telegraph, побоювання щодо реакції європейських споживачів могли вплинути на публічну позицію підприємця. Водночас Маск переклав відповідальність за запровадження обмежень на американську владу.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заперечив причетність американської влади до обмежень роботи Starlink в Україні та заявив, що має хороші стосунки з президентом Володимиром Зеленським. 

Читайте також:

Теги: США війна Дональд Трамп Ілон Маск Пентагон Starlink

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін анонсував, що після фарсу з «виборами» Росія буде готова повернутися до переговорів. Але з чим йому виходити?
Путін зняв недоторканність із мостів: чому найближчі тижні будуть важкими
5 жовтня, 20:20
Навроцький та Трамп під час зустрічі у вересні 2025 року
Трамп анонсував створення військової бази США в Польщі
17 вересня, 23:26
Триває 1672-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2026 року
22 вересня, 08:30
Ердоган наголосив, що майбутня мирна домовленість має враховувати суверенітет і територіальну цілісність України
Ердоган зробив заяву про завершення війни та збереження територіальної цілісності України
22 вересня, 19:29
Під час зустрічі обговорювали ситуацію в Україні, перебіг переговорів та перспективи завершення війни
Зеленський обговорив із керівниками аналітичних центрів США завершення війни
24 вересня, 17:02
Зеленський зустрівся з Голденом та іншими членами Палати представників США у Нью-Йорку
Зеленський нагородив орденом конгресмена США, який закликав надати Україні винищувачі та вимагав санкцій проти РФ
25 вересня, 21:58
Наслідки російської атаки на Київ
Повітряні сили повідомили, чим РФ уночі била по Україні
2 жовтня, 08:51
Балістичні ракети FP-7 (праворуч) та FP-9 (ліворуч) під час міжнародної виставки MSPO 2026 у Польщі
Зеленський: ракета, здатна долетіти до Москви, вже на підході
3 жовтня, 20:37
Також у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру
Окупанти атакували Вінницю: четверо людей постраждали
Сьогодні, 17:48

Події в Україні

Росія завдала ракетного удару по Харкову
Росія завдала ракетного удару по Харкову
Журналісти з’ясували, хто був ініціатором обмеження Starlink для України
Журналісти з’ясували, хто був ініціатором обмеження Starlink для України
Масований обстріл Західної України, брифінг Зеленського у Брюсселі та суд над вбивцею військових: головне за день 16 жовтня
Масований обстріл Західної України, брифінг Зеленського у Брюсселі та суд над вбивцею військових: головне за день 16 жовтня
Трамп висловився про Зеленського та обмеження Starlink в Україні
Трамп висловився про Зеленського та обмеження Starlink в Україні
Росія атакувала Дніпро: у передмісті спалахнула пожежа, є загиблий
Росія атакувала Дніпро: у передмісті спалахнула пожежа, є загиблий
Путін заявив, що армії РФ залишилося 5 км до Запоріжжя: яка ситуація насправді
Путін заявив, що армії РФ залишилося 5 км до Запоріжжя: яка ситуація насправді

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2026
84K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
Сьогодні, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Сьогодні, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Сьогодні, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Вчора, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Вчора, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Вчора, 13:19

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua