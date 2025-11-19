Антоненко був багаторазовим чемпіоном світу, Європи та Росії з кікбоксингу

Сили оборони знищили російського окупанта Дмитра Антоненка. Про це повідомляє «Главком».

Антоненко народився 12 серпня 1979 року. Був багаторазовим чемпіоном світу, Європи та Росії з кікбоксингу.

Інформацію про ліквідацію окупанта підтвердив президент Федерації кікбоксингу Новосибірської області Кирило Селіванов.

«Ми всі зараз це обговорюємо. Величезна трагедія і для всіх нас, і для російського спорту», – розповів Кирило Селіванов.

Він назвав окупанта та вбивцю Антоненка «гарною людиною та видатним спортсменом, якого всі дуже шанували».

Валерій Колігов тренував Антоненка упродовж 10 років. Він також прокоментував ліквідацію окупанта.

«Він кілька разів перемагав на чемпіонатах Росії та світу, був майстром спорту міжнародного класу. Це дуже велика втрата для усієї спортивної спільноти», – сказав тренер.

Російські пропагандисти також поспілкувалися з Андрієм Дорошенком, який був другом Антоненка – вони разом займалися спортом.

«Ми багато років тренувалися в одному клубі. Про таких кажуть, що з них цвяхи роблять – людина-кремінь, ніколи не здавався, завжди йшов вперед», – згадує Дорошенко.

З окупантом Антоненко він бачився востаннє у травні, коли той приїжджав у відпустку.

«Ми з ним тоді обговорювали плани, як зустрінемося наступного разу. Але ось, не здійснилося», – розповів Дорошенко.

Наразі російські пропагандисти не повідомляють інформацію про дату та обставини ліквідації загарбника Антоненка.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.