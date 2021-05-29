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    Ярославський презентував «Металіст» і розгромив команду Зеленського

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    В Харкові знову з'явився&nbsp;&laquo;Металіст&raquo; - Ярославський презентував «Металіст» і розгромив команду Зеленського
    В Харкові знову з'явився «Металіст»
    Фото з відкритих джерел

    В останньому турі групи Б другої ліги лідер переграв «Кривбас»

    У матчі останнього туру групи Б другої ліги переможець турніру «Метал» здолав «Кривбас» – 3:0. Обидві команди наступного сезону гратимуть у першій лізі. Примітно, що за весь сезон харківська команда пропустила всього 5 голів, у той час як забила 65.

    Перед зустріччю бізнесмен Олександр Ярославський презентував нову-стару назву харківської команди. З наступного сезону вона знову носитиме назву «Металіст».

    «Харків – це «Металіст», а «Металіст» – це Харків. Дев'ять довгих років я чекав цього моменту! Я думаю, всі ми чекали, що вийдемо на це поле та будемо перемагати. Як ми перемагали завжди. У «Металіста» стоїть одне завдання – це єврокубки! – сказав Ярославський. – У червні-липні нас очікують трансфери. Ми підписали крутого центрального нападника, двох бразильців-півзахисників. Коли я говорив, що нас чекає нова команда – це не означає, що футболісти, які грають в команді, будуть замінені. Ми просто додамо класних гравців у команду».

    «Кривбас», нагадаємо, відродили за вказівкою президента Володимира Зеленського. Цим питанням займався Юрій Корявченков.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Володимир Зеленський Олександр Ярославський ФК «Металіст»
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    Ярославський презентував «Металіст» і розгромив команду Зеленського