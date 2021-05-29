Колишній гравець збірної України після п’яного скандалу залишився без роботи

В'ячеслав Шевчук більше не коментуватиме матчі у «Великому футболі»

Колишній гравець «Шахтаря» і збірної України В'ячеслав Шевчук прокоментував нічний інцидент з поліцією, яка впіймала його за кермом авто, коли він знаходився напідпитку.

«Друзі, я хотів би перед усіма вибачитися за свій вчинок. Перш за все хотів би вибачитися перед поліцією, вболівальниками України, «Шахтарем», телеканалом «Футбол». Що зі мною сталося – сподіваюся, зі мною більше не повториться. Я не маю жодного морального права далі працювати на каналі «Футбол», тому я змушений залишити канал.

Сідати за кермо напідпитку – категорично не можна. Мій учорашній вчинок не має виправдань, за нього я готовий нести справедливе покарання. Але ніхто не покарає мене так, як я себе сам.

Хочу щиро вибачитися перед усіма вболівальниками і футбольним клубом «Шахтар», якому зіпсував свято. Хочу вибачитися перед всіма жителями Києва, які могли постраждати через мене. Щиро прошу вибачення у поліцейських.

Алкоголь не сумісний з водінням. Не повторюйте моїх помилок», – написав Шевчук в «інстаграмі».

В’ячеслав Шевчук працював експертом останні два роки.

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