Як Буенос-Айрес святкував вихід збірної Аргентини у фінал мундіалю (фото)

Буенос-Айрес збожеволів після виходу Аргентини у фінал Чемпіонату світу в Катарі

Аргентина розгромила Хорватію 3:0 у півфіналі Чемпіонату світу-2022. Дублем відзначився Хуліан Альварес, також свій гол забив лідер команди Ліонель Мессі.

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Десятки тисяч людей вийшли на вулиці столиці, щоб відсвяткувати вихід своєї команди у фінал турніру.

В Буенос-Айресі було спекотно до самої ночі. Люди не поспішали покидати вулиці столиці Аргентини.

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До речі, вболівальники святкували успіх збірної безпосередньо в особняку Марадони у столичному районі Девото.

Аргентина зіграє у фіналі 18 грудня, її суперник визначиться 14 грудня о 21:00 у матчі Франція – Марокко.

Нагадаємо, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу.