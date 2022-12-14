Головна Спорт Фото
search button user button menu button

Як Буенос-Айрес святкував вихід збірної Аргентини у фінал мундіалю (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Як Буенос-Айрес святкував вихід збірної Аргентини у фінал мундіалю (фото)
Аргентина продовжує боротьбу за титул
фото із соцмереж

Буенос-Айрес збожеволів після виходу Аргентини у фінал Чемпіонату світу в Катарі

Аргентина розгромила Хорватію 3:0 у півфіналі Чемпіонату світу-2022. Дублем відзначився Хуліан Альварес, також свій гол забив лідер команди Ліонель Мессі.

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці столиці, щоб відсвяткувати вихід своєї команди у фінал турніру.

Як Буенос-Айрес святкував вихід збірної Аргентини у фінал мундіалю (фото) фото 1

В Буенос-Айресі було спекотно до самої ночі. Люди не поспішали покидати вулиці столиці Аргентини.

Як Буенос-Айрес святкував вихід збірної Аргентини у фінал мундіалю (фото) фото 2

До речі, вболівальники святкували успіх збірної безпосередньо в особняку Марадони у столичному районі Девото.

Як Буенос-Айрес святкував вихід збірної Аргентини у фінал мундіалю (фото) фото 3

Аргентина зіграє у фіналі 18 грудня, її суперник визначиться 14 грудня о 21:00 у матчі Франція – Марокко.

Нагадаємо, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу.

Читайте також: Букмекери назвали головного фаворита Чемпіонату світу в Катарі
Теги: навколофутбол фанати ЧС-2022 Аргентина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для футболістки існує лише один сьомий номер
Найсексуальніша футболістка Європи зробила вибір між Мессі та Роналду (фото)
8 грудня, 17:33
На трибунах були присутні усі близькі люди Ліонеля
Реакція дружини та дітей на гол Мессі: футболіста розчулило щемливе відео
9 грудня, 11:25
Для Мессі турнір у Катарі став п’ятим у кар’єрі
Мундіаль у Катарі: зірковий Мессі зробив важливу заяву щодо своєї кар'єри
Сьогодні, 12:24

Фото

Як Буенос-Айрес святкував вихід збірної Аргентини у фінал мундіалю (фото)
Як Буенос-Айрес святкував вихід збірної Аргентини у фінал мундіалю (фото)
Боксер Ломаченко опублікував фото з підсанкційним представником Московської церкви
Боксер Ломаченко опублікував фото з підсанкційним представником Московської церкви
Чемпіонат світу-2022: Роналду розплакався після поразки збірної Португалії (фото)
Чемпіонат світу-2022: Роналду розплакався після поразки збірної Португалії (фото)
Окупанти вбили відомого українського спортсмена (фото)
Окупанти вбили відомого українського спортсмена (фото)
Марокканці розгромили іспанські міста після успіху збірної на мундіалі (фото)
Марокканці розгромили іспанські міста після успіху збірної на мундіалі (фото)
Ломаченко привітав українських військових з Днем ЗСУ (фото)
Ломаченко привітав українських військових з Днем ЗСУ (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
«Росія здохне до літа»: Арестович назвав причину краху РФ
11K
Московська поліція отримала наказ зібрати «тривожний рюкзак»: список предметів
9419
Ворожі «Шахеди» атакують Київщину: вибухи лунають у столиці (відео)
8775
Головне за ніч: Росія атакує Київ «Шахедами» та системи Patriot прибудуть в Україну
8396
Загроза вторгнення Білорусі на територію України – висновок Пентагону
7438
Окупанти запустили на Київ близько десяти «Шахедів»: що вже відомо

Новини

На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Сьогодні, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Вчора, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Вчора, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
12 грудня, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
12 грудня, 12:53

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту