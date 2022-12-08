Найсексуальніша футболістка Європи зробила вибір між Мессі та Роналду (фото)

Для футболістки існує лише один сьомий номер

Ана Марія Маркович зробила вибір на користь Кріштіану Роналду

22-річна нападаюча клубу «Грассхоппер» та жіночої збірної Хорватії Ана Марія Маркович обрала найкращого футболіста у світі, порівнявши нападаючого збірної Аргентини та «Парі Сен-Жермен» Ліонеля Мессі з форвардом національної команди Португалії Кріштіану Роналду.

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«Мессі чи Роналду? Кріштіану. Є лише один сьомий номер», – написала Маркович у своєму Twitter, відповівши на запитання вболівальників.

Фото Анни Марії Маркович із соцмереж

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Мессі цього сезону провів 19 матчів за «Парі Сен-Жермен» у всіх турнірах, у яких забив 12 голів і віддав 14 гольових передач. За збірну Аргентини на Чемпіонаті світу–2022 року в Катарі нападник забив три голи і зробив один результативний пас у чотирьох матчах.

Роналду забив три голи та зробив дві гольові передачі у 16 матчах за «Манчестер Юнайтед» і забив один гол у чотирьох іграх на мундіалі 2022 року в Катарі.

Відзначимо, що 22-річну нападницю визнали найкрасивішою футболісткою Європи.

Раніше повідомлялось, що Кріштіану Роналду заявив головному тренеру Фернанду Сантушу про те, що може піти з національної команди через конфлікт із наставником.

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Раніше повідомлялось, що Роналду встановив чергове унікальне досягнення на Чемпіонаті світу-2022. Він став першим гравцем за всю історію підрахунків (від 1966-го року), котрий досяг позначки в 100 ударів у матчах світової першості.

Також стало відомо, чи можуть Роналду та Мессі зустрітися у фіналі мундіалю.