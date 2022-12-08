Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Найсексуальніша футболістка Європи зробила вибір між Мессі та Роналду (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Найсексуальніша футболістка Європи зробила вибір між Мессі та Роналду (фото)
Для футболістки існує лише один сьомий номер
фото із соцмереж

Ана Марія Маркович зробила вибір на користь Кріштіану Роналду

22-річна нападаюча клубу «Грассхоппер» та жіночої збірної Хорватії Ана Марія Маркович обрала найкращого футболіста у світі, порівнявши нападаючого збірної Аргентини та «Парі Сен-Жермен» Ліонеля Мессі з форвардом національної команди Португалії Кріштіану Роналду.

«Мессі чи Роналду? Кріштіану. Є лише один сьомий номер», – написала Маркович у своєму Twitter, відповівши на запитання вболівальників.

Найсексуальніша футболістка Європи зробила вибір між Мессі та Роналду (фото) фото 1

Фото Анни Марії Маркович із соцмереж

Мессі цього сезону провів 19 матчів за «Парі Сен-Жермен» у всіх турнірах, у яких забив 12 голів і віддав 14 гольових передач. За збірну Аргентини на Чемпіонаті світу–2022 року в Катарі нападник забив три голи і зробив один результативний пас у чотирьох матчах.

Роналду забив три голи та зробив дві гольові передачі у 16 матчах за «Манчестер Юнайтед» і забив один гол у чотирьох іграх на мундіалі 2022 року в Катарі.

Відзначимо, що 22-річну нападницю визнали найкрасивішою футболісткою Європи.

Раніше повідомлялось, що Кріштіану Роналду заявив головному тренеру Фернанду Сантушу про те, що може піти з національної команди через конфлікт із наставником.

Раніше повідомлялось, що Роналду встановив чергове унікальне досягнення на Чемпіонаті світу-2022.  Він став першим гравцем за всю історію підрахунків (від 1966-го року), котрий досяг позначки в 100 ударів у матчах світової першості.

Також стало відомо, чи можуть Роналду та Мессі зустрітися у фіналі мундіалю.

Читайте також: Мессі назвав головних фаворитів Чемпіонату світу-2022
Теги: Кріштіану Роналду Ліонель Мессі навколофутбол

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щесни не збирається повертати борг Мессі
Оприлюднено деталі парі Мессі з польським голкіпером на мундіалі
1 грудня, 16:37
Роналду встановив рекорд за кількістю ударів на Чемпіонаті світу
Роналду встановив унікальний рекорд на Чемпіонаті світу-2022
3 грудня, 13:47
Аргентина увійшла до вісімки найкращих команд
Мундіаль у розпалі: Мессі назвав головних фаворитів Чемпіонату світу-2022
5 грудня, 10:12

Скотч. Спорт

Найсексуальніша футболістка Європи зробила вибір між Мессі та Роналду (фото)
Найсексуальніша футболістка Європи зробила вибір між Мессі та Роналду (фото)
На Чемпіонаті світу в Катарі розгорівся скандал через кота та збірну Бразилії (відео)
На Чемпіонаті світу в Катарі розгорівся скандал через кота та збірну Бразилії (відео)
Знаменитий футболіст відлупцював чоловіка після матчу збірної Бразилії (відео)
Знаменитий футболіст відлупцював чоловіка після матчу збірної Бразилії (відео)
Унікальна подія Чемпіонату світу: на мундіалі зіграли усі 26 гравців збірної Бразилії
Унікальна подія Чемпіонату світу: на мундіалі зіграли усі 26 гравців збірної Бразилії
Охорона на стадіоні в Катарі відібрала прапор в іранських уболівальників (фото)
Охорона на стадіоні в Катарі відібрала прапор в іранських уболівальників (фото)
Заборона пов'язок OneLove в Катарі: футболіст-гей розкритикував ФІФА
Заборона пов'язок OneLove в Катарі: футболіст-гей розкритикував ФІФА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Кремль готує евакуацію Путіна у випадку поразки у війні
17K
Енергосистема України може «впасти» до Різдва – Корпус милосердя
13K
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9339
Вирішальна зима для Путіна. Найстрашніше попереду?
9225
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
7837
США відреагували на нову заяву Путіна стосовно ядерної зброї

Новини

Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Сьогодні, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Вчора, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту