Найсексуальніша футболістка Європи зробила вибір між Мессі та Роналду (фото)
Ана Марія Маркович зробила вибір на користь Кріштіану Роналду
22-річна нападаюча клубу «Грассхоппер» та жіночої збірної Хорватії Ана Марія Маркович обрала найкращого футболіста у світі, порівнявши нападаючого збірної Аргентини та «Парі Сен-Жермен» Ліонеля Мессі з форвардом національної команди Португалії Кріштіану Роналду.
«Мессі чи Роналду? Кріштіану. Є лише один сьомий номер», – написала Маркович у своєму Twitter, відповівши на запитання вболівальників.
Фото Анни Марії Маркович із соцмереж
Мессі цього сезону провів 19 матчів за «Парі Сен-Жермен» у всіх турнірах, у яких забив 12 голів і віддав 14 гольових передач. За збірну Аргентини на Чемпіонаті світу–2022 року в Катарі нападник забив три голи і зробив один результативний пас у чотирьох матчах.
Роналду забив три голи та зробив дві гольові передачі у 16 матчах за «Манчестер Юнайтед» і забив один гол у чотирьох іграх на мундіалі 2022 року в Катарі.
Відзначимо, що 22-річну нападницю визнали найкрасивішою футболісткою Європи.
Раніше повідомлялось, що Кріштіану Роналду заявив головному тренеру Фернанду Сантушу про те, що може піти з національної команди через конфлікт із наставником.
Раніше повідомлялось, що Роналду встановив чергове унікальне досягнення на Чемпіонаті світу-2022. Він став першим гравцем за всю історію підрахунків (від 1966-го року), котрий досяг позначки в 100 ударів у матчах світової першості.
Також стало відомо, чи можуть Роналду та Мессі зустрітися у фіналі мундіалю.
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