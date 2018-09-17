На Ралі Туреччина дотла згорів автомобіль одного з гонщиків. Фотогалерея
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Машина Крейга Бріна та Скотта Мартіна, Citroën World Rally Team Citroën C3 WRC
З пілотами, на щастя, все гаразд
Перед стартом 12-ої спецділянки на етапі WRC Ралі Туреччина Крейг Брін змушений був спостерігати, як від його машини не залишилося і сліду.
Турецький етап WRC виявився дуже жорстоким для всіх без виключення гонщиків.
У суботу багато хто з них змушений був підраховувати збитки.
І якщо лідери чемпіонату Тьєррі Ньовілль та Себастьян Ож'є обмежилися пошкодженими машинами та сходом із дистанції, то справи у Крейга Бріна були значно гіршими – його автомобіль згорів просто на дорожній секції.
Фото: Берк Саріоглу
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Джерело: ua.Motorsport.com