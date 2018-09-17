Її сила в красі. Гарячі фото найсексапільнішою боксерки у світі



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А в чому Марісела Корнехо приходить на прес-конференції...

Тільки поглянувши на цю дівчину прислів'я «краса – страшна сила» набуває нового сенсу.

Адже Марісела Корнехо не тільки володарка шикарної фігури, але і професійна боксерка.

31-річна американка виступає у суперсередній вазі, а у 2015 році стала чемпіонкою за версією WBC.

Однак, судячи із соціальних мереж, Марісела змогла б реалізувати себе не тільки в рингу, але й у модельному бізнесі.

Завдяки відвертим знімкам цю дівчину вже нарекли найсексуальнішою боксеркою у світі, пише xsport.ua.

Свій крайній поєдинок Корнехо провела минулими вихідними у Лас-Вегасі проти співвітчизниці Франшон Крюз.

Зауважимо, що Марісела програла за очками – 91:99 (двічі) та 95:95.