Її сила в красі. Гарячі фото найсексапільнішою боксерки у світі
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А в чому Марісела Корнехо приходить на прес-конференції...
Тільки поглянувши на цю дівчину прислів'я «краса – страшна сила» набуває нового сенсу.
Адже Марісела Корнехо не тільки володарка шикарної фігури, але і професійна боксерка.
31-річна американка виступає у суперсередній вазі, а у 2015 році стала чемпіонкою за версією WBC.
Однак, судячи із соціальних мереж, Марісела змогла б реалізувати себе не тільки в рингу, але й у модельному бізнесі.
Завдяки відвертим знімкам цю дівчину вже нарекли найсексуальнішою боксеркою у світі, пише xsport.ua.
Усі фото взяті з Instagram Марісели Корнехо
Свій крайній поєдинок Корнехо провела минулими вихідними у Лас-Вегасі проти співвітчизниці Франшон Крюз.
Зауважимо, що Марісела програла за очками – 91:99 (двічі) та 95:95.