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    Новорічна галерея машин Формули-1 у якості таксі (фотогалерея)

    Кажуть, 31 грудня таксисти встановили ледь не найвищий тариф у 2017 році
    Боліди Формули-1 одні з найшвидших у світі автоспорту, але навіть їх іноді використовують у якості служби таксі. Галерея порталу Motorsport це підтверджує. У ніч із 31 грудня на 1 січня більшість із вас святкувала Новий 2018 рік. Аби вчасно дістатися місця святкування, багато хто вирішив скористатися таксі. Кажуть, 31 грудня таксисти встановили
    • Сьогодні, 20:45
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    Канада-1995: таксист - Міхаель Шумахер (Benetton), пасажир - Жан Алезі (Ferrari)
    Канада-1995: таксист - Міхаель Шумахер (Benetton), пасажир - Жан Алезі (Ferrari)

    Кажуть, 31 грудня таксисти встановили ледь не найвищий тариф у 2017 році

    Боліди Формули-1 одні з найшвидших у світі автоспорту, але навіть їх іноді використовують у якості служби таксі.

    Галерея порталу Motorsport це підтверджує.

    У ніч із 31 грудня на 1 січня більшість із вас святкувала Новий 2018 рік.

    Аби вчасно дістатися місця святкування, багато хто вирішив скористатися таксі.

    Кажуть, 31 грудня таксисти встановили ледь не найвищий тариф у 2017 році.

    Але і зранку багатьом у звичному для 1 січня стані напідпитку довелося скористатись таксі, аби не сідати за кермо власного автомобіля і не ризикувати власним життям.

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    Малайзія-2017: таксист - Паскаль Верляйн (Sauber), пасажир - Себастьян Феттель (Ferrari)
    Малайзія-2017: таксист - Паскаль Верляйн (Sauber), пасажир - Себастьян Феттель (Ferrari)
    Франці-1960: таксист - Віллі Мересс (Ferrari), пасажир - Тоні Брукс (Vanwall)
    Бельгія-1961: таксист - Моріс Трінтіньян (Cooper), пасажир - Джон Сьортіз (Cooper)
    Італія-1963: таксист - Джим Кларк (Lotus), пасажири - Колін Чепмен, Майк Спенс
    Франція-1966: таксист - Грем Хілл (BRM), пасажир - Пітер Арунделл (Lotus)
    Німеччина-1966: таксист - Денні Х'юм (Brabham), пасажир - Джек Бребем (Brabham)
    Нідерланди-1973: таксист - Клей Регаццоні (BRM), пасажир - Майкл Хейлвуд (Surtees)
    Франція-1974: таксист - Карлос Пасе (Williams), пасажир - Ронні Петерсон (Tyrrell)
    Лонг-Біч-1977: таксист - Маріо Андретті (Lotus), пасажир - Гуннар Нільссон (Lotus)
    Бразилія-1980: таксист - Бруно Джакомеллі (Alfa Romeo), пасажир - Патрік Депайе (Alfa Romeo)
    Німеччина-1986: таксист - Нельсон Піке (Williams), пасажир - Кеке Росберг (McLaren)
    Угорщина-1988: таксист - Найджел Менселл (Williams), пасажир - Герхард Бергер (Ferrari)
    Японія-1988: таксист - Стефан Йоханссон (Ligier), пасажир - Герхард Бергер (Ferrari)
    Японія-1988: таксист - Герхард Бергер (Ferrari), пасажир - Дерек Ворік (Arrows)
    Португалія-1992: таксист - Джонні Херберт (Lotus), пасажир - Міка Хаккінен (Lotus)
    Канада-1995: таксист - Міхаель Шумахер (Benetton), пасажир - Жан Алезі (Ferrari)
    Іспанія-2001: таксист - Девід Култхард (McLaren), пасажир - Міка Хаккінен (McLaren)
    Малайзія-2013: таксист - Фернандо Алонсо (Ferrari), пасажир - Марк Веббер (Red Bull Racing)
    Малайзія-2017: таксист - Паскаль Верляйн (Sauber), пасажир - Себастьян Феттель (Ferrari)
    Велика Британія-1991: таксист - Найджел Менселл (Williams), пасажир - Айртон Сенна (McLaren)

    Джерело: ua.motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
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