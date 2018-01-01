Новорічна галерея машин Формули-1 у якості таксі (фотогалерея)
- Сьогодні, 20:45
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Канада-1995: таксист - Міхаель Шумахер (Benetton), пасажир - Жан Алезі (Ferrari)
Кажуть, 31 грудня таксисти встановили ледь не найвищий тариф у 2017 році
Боліди Формули-1 одні з найшвидших у світі автоспорту, але навіть їх іноді використовують у якості служби таксі.
Галерея порталу Motorsport це підтверджує.
У ніч із 31 грудня на 1 січня більшість із вас святкувала Новий 2018 рік.
Аби вчасно дістатися місця святкування, багато хто вирішив скористатися таксі.
Кажуть, 31 грудня таксисти встановили ледь не найвищий тариф у 2017 році.
Але і зранку багатьом у звичному для 1 січня стані напідпитку довелося скористатись таксі, аби не сідати за кермо власного автомобіля і не ризикувати власним життям.
Джерело: ua.motorsport.com