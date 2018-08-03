У що перетворився палац спорту у Запоріжжі: фото до і після



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До 2017 року палац спорту виглядав жахливо

Історія запорізької «Юності» почалася в 1971 році - збудували її за типовим на той час проектом. У палаці спорту виступали місцеві гандбольні, баскетбольні, волейбольні та міні-футбольні команди. На початку 2000-х фінансування «Юності» фактично припинилося. Матеріально-технічна база застаріла і будівля вимагала ремонту.

Запланували масштабну реконструкцію, але гроші, які виділили, безслідно зникли.

До 2017 року палац спорту виглядав жахливо.

На площі перед «Юністю» кожні вихідні проводили фермерські ярмарки, а всередині самої напівзруйнованої арени знаходився картинг-центр. Просто погляньте на ці кадри:

У 2014 році комунальне підприємство «Юність» виставили на приватизацію. Але справа зрушила з мертвої точки лише в кінці 2016- го - нaрдеп і президент АТ «Мoтор Січ» В'ячeслав Бoгуслаєв придбав палац спорту за 26 млн гривень.

Він погодився виконати умови конкурса: інвестувати в oб'ект 120 мільйонів гривкнь і прoвесті рекoнструкцію «Юності» протягом трьох років Але все вдалося зробити буквально за півтора.

«Мoтор Січ» - головний спонсор гандбольного «Мoтора», який ставав чемпіоном України шість сезонів поспіль. Матчі гандбольної Ліги чемпіонів команда змушена була проводити в Харкові і Києві саме через те, що в Запоріжжі не було сучасної арени.

Днем п'ятниці біля головного входу на арену зібрався пристойний натовп людей, щоб вперше відвідати оновлену арену. БК «Запоріжжя», який теж буде проводити свої матчі в палаці спорту, влаштував відкрите тренування.

Неможливо не звернути увагу на оновлений фасад палацу спорту. Він виконаний в кольорах гандбольної команди і емблеми підприємства «Мотор Січ» - малиновий і синій. Англійська літера V в дизайні фасаду символізує силует літака.

Це один з найбільших залів в Україні за кількістю місць для спортивних змагань (3500) і концертів (5000).

Висота, на якій знаходиться куб, - більше семи метрів від майданчика до нижньої частини куба. Це відповідає всім вимогам для проведення змагань з гандболу, баскетболу, футзалу та багатьом іншим видам спорту. Медіа-куб можна зняти і тоді на арені також можна проводити волейбольні матчі.

Перша спортивна подія в оновленому палаці спорту відбудеться вже 15 серпня. Чоловіча та жіноча волейбольні збірні України зіграють в Запоріжжі свої матчі відбору на чемпіонат Європи-2019 проти Швейцарії та Норвегії.

Реконструйований палац спорту «Юність» у Запоріжжі, який також прийматиме матчі Ліги чемпіонів з гандболу, вже приїжджали перевірити представники Європейської гандбольної федерації.

У межах інспекції гості з Австрії цікавилися усіма можливостями запорізької арени, її місткістю, комфортом інфраструктури, технічною оснащеністю до матчів європейського рівня.

Томас Гангель, делегат ЄГФ, заявив, що в організації раді, що «Мотор» нарешті отримав свій домашній зал.

Джерело: ua.tribuna.com