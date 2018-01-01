Як виглядає новий болід Ferrari. Фотогалерея
- Вчора, 23:00
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Ferrari презентувала болід Формули-1 2018 року
Скудерія провела презентацію боліда Формули-1 для 2018 року - SF71H, який окрім змін в аеродинаміці отримав оновлену ліврею.
Ferrari представила машину, з якою намагатиметься продовжити чемпіонську боротьбу слідом за невдалим завершенням минулого сезону.
Як повідомлялося раніше, болід також отримав нове розфарбування.
Пілотами команди у четвертий рік поспіль буде дует Себастьяна Феттеля та Кімі Райкконена.
Джерело: ua.motorsport.com