Як виглядає новий болід Ferrari. Фотогалерея

Ferrari презентувала болід Формули-1 2018 року

Скудерія провела презентацію боліда Формули-1 для 2018 року - SF71H, який окрім змін в аеродинаміці отримав оновлену ліврею. Ferrari представила машину, з якою намагатиметься продовжити чемпіонську боротьбу слідом за невдалим завершенням минулого сезону. Як повідомлялося раніше, болід також отримав нове розфарбування. [GALLERY_BLOCK]