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    Як виглядає новий болід Ferrari. Фотогалерея

    Ferrari презентувала болід Формули-1 2018 року
    Скудерія провела презентацію боліда Формули-1 для 2018 року - SF71H, який окрім змін в аеродинаміці отримав оновлену ліврею. Ferrari представила машину, з якою намагатиметься продовжити чемпіонську боротьбу слідом за невдалим завершенням минулого сезону. Як повідомлялося раніше, болід також отримав нове розфарбування. [GALLERY_BLOCK]
    • Вчора, 23:00
    • Розсилка

    Ferrari презентувала болід Формули-1 2018 року

    Скудерія провела презентацію боліда Формули-1 для 2018 року - SF71H, який окрім змін в аеродинаміці отримав оновлену ліврею.

    Ferrari представила машину, з якою намагатиметься продовжити чемпіонську боротьбу слідом за невдалим завершенням минулого сезону.

    Як повідомлялося раніше, болід також отримав нове розфарбування.

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    Як виглядає новий болід Ferrari. Фотогалерея
    Як виглядає новий болід Ferrari. Фотогалерея
    Як виглядає новий болід Ferrari. Фотогалерея
    Як виглядає новий болід Ferrari. Фотогалерея
    Як виглядає новий болід Ferrari. Фотогалерея
    Як виглядає новий болід Ferrari. Фотогалерея
    Як виглядає новий болід Ferrari. Фотогалерея
    Як виглядає новий болід Ferrari. Фотогалерея

    Пілотами команди у четвертий рік поспіль буде дует Себастьяна Феттеля та Кімі Райкконена.

    Джерело: ua.motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
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