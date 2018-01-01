Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
- Сьогодні, 07:28
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Фото: ua.tribuna.com
Концепт розробив відомий український дизайнер
Як відомо, 23 січня у Києві пройшли офіційні проводи олімпійської збірної України на Ігри в Пхьончхан.
Була представлена і форма, в якій наші спортсмени пройдуть на церемонії відкриття Ігор-2018.
Концепт розробив відомий український дизайнер Андре Тан, а виробником форми стала компанія Peak.
Також Ярослав Паніот, Максим Нікітін, Олександра Назарова Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Анна Хниченкова і сестри Семеренко - спортсмени, які виступатимуть на Олімпіаді - показали офіційні костюми.
Джерело: ua.tribuna.com