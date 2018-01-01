Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)

Концепт розробив відомий український дизайнер

Як відомо, 23 січня у Києві пройшли офіційні проводи олімпійської збірної України на Ігри в Пхьончхан. Була представлена і форма, в якій наші спортсмени пройдуть на церемонії відкриття Ігор-2018. Концепт розробив відомий український дизайнер Андре Тан, а виробником форми стала компанія Peak. Також Ярослав Паніот, Максим Нікітін, Олександра