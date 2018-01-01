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    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)

    Концепт розробив відомий український дизайнер
    Як відомо, 23 січня у Києві пройшли офіційні проводи олімпійської збірної України на Ігри в Пхьончхан. Була представлена і форма, в якій наші спортсмени пройдуть на церемонії відкриття Ігор-2018. Концепт розробив відомий український дизайнер Андре Тан, а виробником форми стала компанія Peak. Також Ярослав Паніот, Максим Нікітін, Олександра
    • Сьогодні, 07:28
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    Фото:&nbsp;ua.tribuna.com
    Фото: ua.tribuna.com

    Концепт розробив відомий український дизайнер

    Як відомо, 23 січня у Києві пройшли офіційні проводи олімпійської збірної України на Ігри в Пхьончхан.

    Була представлена і форма, в якій наші спортсмени пройдуть на церемонії відкриття Ігор-2018.

    Концепт розробив відомий український дизайнер Андре Тан, а виробником форми стала компанія Peak.

    Також Ярослав Паніот, Максим Нікітін, Олександра Назарова Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Анна Хниченкова і сестри Семеренко - спортсмени, які виступатимуть на Олімпіаді - показали офіційні костюми.

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    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду (фотогалерея)
    ua.tribuna.com

    Джерело: ua.tribuna.com

    Олімпійські Ігри Збірна України
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