Футбол та корупція. Навіщо Києву скандал напередодні фіналу Ліги чемпіонів

Гучні викриття в українському футболі: чому зараз і кому це потрібно?

22 травня МВС заявило про розкриття злочинних схем договірних матчів. Причетними до футбольної корупції поліція називає 35 із 52 клубів з чотирьох українських ліг. Правоохоронці провели масові обшуки, задокументували понад 57 епізодів злочинів, до яких начебто долучені три сотні осіб. «Департамент захисту економіки Національної поліції більше двох років спостерігав і документував активну роботу п’яти злочинних груп із організації договірних матчів із заздалегідь «фіксованим» результатом», - написав на своїй сторінці у Facebook глава МВС Арсен Аваков.

«Главком» і раніше писав про договірні матчі в Україні. Але нинішній корупційний скандал – найбільший за весь час незалежності і проведення чемпіонатів України.

Кому і що інкримінують

Згідно із даними поліції, у її полі зору перебувають як президенти футбольних клубів, колишні та діючі гравці, арбітри, тренери, так і суб’єкти господарської діяльності. МВС оприлюднило карту з футбольними клубами, яким інкримінують злочини. Серед підозрюваних шість команд Прем’єр-ліги і чотири арбітри, імена усіх фігурантів офіційно поки не називають.

Клуби, яким поліція обвинувачує в корупції

На карті представлено перелік клубів, які поліція «зловила» на корупційних схемах. Примітно те, що серед порушників є «Говерла» (Ужгород), яка давно не виступає на вищому рівні, а також «Кристал» (Херсон), який також свого часу знявся зі змагань у Другій лізі

Ім’я одного із підозрюваних арбітрів назвав журналіст Костянтин Андріюк у програмі ТаТоТаке. Мова йде про рефері Володимира Міланича, якого затримали правоохоронні органи одразу після однієї з ігор. «Міланич сів у потяг, повернувся до Миколаєва. І просто з поїзда його зняли правоохоронці, запросили на допит і знайшли у нього $17 тис.», - розповів журналіст. Цікаво, що цей арбітр судив 7-го квітня скандальну гру у Першій лізі між «Десною» (Чернігів) і столичним «Арсеналом» (3:3). Журналісти програми «Про футбол» стверджують, що Міланич отримав 300 тис. грн. за суддівство цієї гри. У підсумку він показав киянам сім жовтих карток та вилучив гравця «Арсенала» Максима Фещука.

За даними FootballHub, обшуки відбулися у Олександра Севидова (екс-тренера «Металурга», «Сталі», «Говерли», «Карпат», «Металіста» та «Маріуполя»), Руслана Забранського, наставника МФК «Миколаїв», та арбітрів: братів Євгена і Віктора Арановських, Олександра Павлюка і Олександра Сахна. Щоправда пізніше з’ясувалося, що питання у слідства є лише до Віктора Арановського. Прийшовши з обшуком до Євгена, поліцейські просто помилилися адресою, оскільки мали провести обшук у помешканні Віктора. Цікаво те, що Олександр Севидов обшуки не прокоментував, а Руслан Забранський їх проведення у себе спростував, пише «Спортарена».

Ухвала суду на проведення обшуку у помешканні Віктора Арановського

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В оприлюдненому Нацполіцією відеоролику правоохоронці повідомили лише «маленьку частину того, що стане відомо широкому загалу згодом». А саме оприлюднено приклад нібито дачі хабара арбітрові матчу ФК «Суми» - ФК «Волинь» Олександру Солов'яну у розмірі $3900, приблизно 100 тисяч гривень. Та гра відбулася 2 квітня цього року і завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

До цієї «маленької частинки» обвинувачень є багато запитань.

Цікаво, що в оприлюдненому поліцією переліку заплямованих клубів відсутні ФК «Маріуполь», НК «Верес», ФК «Металіст», яким раніше закидали порушення. Наприклад, два роки тому був доведений факт договірного матчу між ФК «Іллічівець» (теперішній «Маріуполь») і аутсайдером Першої ліги «Гірником-Спорт» (Горішні Плавні). Тоді пан Севидов очолював маріупольську команду, а справою займався Комітет етики та чесної гри ФФУ. На біржі ставок Betfair у 2016 році було поставлено на цю гру більше $270 тисяч, а це аномально великий розмір ставок. Тодішній голова організації Federbet, яка займається виявленням договірних матчів, а нині Глава комітету ФФУ з етики та чесної гри Франческо Баранка ще два роки тому назвав ту гру «огидним договірняком».

Також у 2016 році відбувся інший скандальний матч Першої ліги між «Арсеналом-Київ» та «Вересом» (0:0). Тоді в нечесній грі підозрювали захисника «Арсеналу» Олега Котелюха, який зробив кілька грубих помилок у небезпечній близькості від своїх воріт, чим привернув увагу вболівальників та преси. «Так звані агенти «чорних букмекерів» мають контакти з деякими футболістами «Арсеналу». На тоталізаторі було поставлено близько $120 тис. на перемогу «Вереса». Ми повідомили клубу «Арсенал» про це, який попередив футболістів», – прокоментував сайту football24.ua віце-президент ФФУ, голова комітету Ігор Кочетов.

У Домі футболу наступного дня після масових обшуків відбулася прес-конференція. «Вчора (мова про 22 травня, коли пройшли обшуки, - «Главком») був день відродження українського футболу. Ця операція є заслугою правоохоронців і тих, хто працював з цією справою, ведучи розслідування день за днем», - сказав Франческо Баранка і похвалив главу ФФУ Андрія Павелка і голову САП і за сумісництвом віце-президента ФФУ Назара Холодницького. За словами Баранки, на 99% проблема корупції в українському футболі пов’язана з нижчими лігами або з молодіжними змаганнями. За рік, каже він, не було жодного сумнівного епізоду з командами Прем’єр-ліги. «Тут (в Україні) краща ситуація порівняно з тим, що було колись в Італії (кілька років тому в Італії спалахнув гучний футбольний скандал, пов’язаний із корупцією, фігурантами якого стали провідні футбольні клуби країни, зокрема «Мілан» і «Ювентус», який понизили в класі - «Главком»), - заспокоїв він.

Чому лише зараз?

Дата оприлюднення частини результатів гучного розслідування Нацполіції дивним чином передувала проведенню фіналу Ліги чемпіонів, який цього тижня проводиться в Києві, а також Конгресу ФФУ і засіданню Виконавчого комітету УЄФА, які також відбудуться в українській столиці. Не є секретом той факт, що Андрій Павелко має бажання попрацювати в УЄФА. Раніше на Виконкомі ФФУ його вже висунули до Виконкому УЄФА. Кандидатуру Павелка розглядатимуть у лютому 2019 року. Нинішнє розслідування може стати хорошим репутаційним бонусом для кандидата, який палко бореться з корупцією в національному футболі. Але не всі так думають.

Очільник ФФУ Андрій Павелко

Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс, із яким в Андрія Павелка давній конфлікт, скептично дивиться на амбіції глави Федерації футболу України. По суті, Павелко хоче посісти місце Суркіса у цій найвпливовішій європейський футбольній структурі. «Пан Павелко не може за помахом чарівної палички взяти й стати віце-президентом УЄФА. Як би цього не хотів. Стрибнути можна на 2 чи 4 метри, але неможливо стрибнути відразу на 100 м... Є влучний англійський вислів step by step – крок за кроком», - пояснює Суркіс в інтерв'ю «Динамоманії».

Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс скептично дивиться на амбіції глави Федерації футболу України

Головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков, якого свого часу позбавили членства у Виконкомі ФФУ і роботи у Комітеті з етики та чесної гри Федерації футболу каже, що насправді нинішнє розслідування, яке оприлюднила поліція, розпочалося дуже давно. Мовляв, усі матеріали, які нині представила ФФУ і передала правоохоронним органам – це старі напрацювання, які були ще за часів його роботи у ФФУ. Про це журналіст Франков написав на своїй сторінці у Twitter. Як доказ цього він наводить приклад ФК «Зоря», яка також є серед фігурантів скандалу. Але цей клуб ще у 2016 році з власної ініціативи «почистив» свою молодіжну команду. А якщо досі луганський клуб з цієї корупційної карти не зник, значить ніхто інформацію навіть не оновлював. Відомий журналіст воліє не пов’язувати часткове оприлюднення результатів розслідування із зібранням Виконкому УЄФА чи Конгресу ФФУ у Києві. Мовляв, наведений вище приклад доводить, що ФФУ не впливала на процес розслідування. «Я думаю, що це чисто рухи МВС, а ФФУ була поставлена перед фактом таких дій», - висловив Артем Франков думку у коментарі «Главкому».

Що загрожує фігурантам розслідування

Покарання, яке може чекати учасників резонансного розслідування, в разі доведення їхньої провини можна розділити на футбольну і юридичну частину. Правоохоронці інкримінують героям скандалу вчинення злочинів, передбачених ч. 4 статті 368-3 «Підкуп службової особи, юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми», а також ч.1. статті 369-3 «Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань». Кримінальний кодекс передбачає покарання за їхнє порушення від накладання штрафу до позбавлення волі на 3-7 років. «Нині є кримінальне провадження. Питання про адмінвідповідальність не стоїть. Є підозри – це перша стадія. Далі повинні бути вироки. Думаю, що Федерація свої вироки винесе швидше, ніж ми вироки у цих корупційних схемах», - каже Назар Холодницький, який, до речі, зголосився працювати віце-президентом ФФУ у вільний від основної роботи час.

Футбольна частина передбачає покарання аж до пожиттєвого відлучення від змагань. Рішення про санкції має ухвалити Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) ФФУ на підставі результатів розслідування. Наразі не можна дати точну оцінку того, наскільки кожен із названих клубів задіяний у корупційних схемах і наскільки вони відповідальні за своїх гравців, визнає Андрій Павелко. «Рішення КДК буде давати оцінку кожному епізоду. Спортивне покарання і для гравців, і для клубів не може бути рівним. Ми на початку шляху», - заявив глава ФФУ.

Чи загрожує клубам дискваліфікація, позбавлення очок, медалей, переведення до нижчих ліг, як це було в Італії, футбольні чиновники наразі не говорять. Просять дочекатися результатів розслідування. Глава Комітету арбітрів ФФУ Лучано Луччі заспокоює, мовляв, нинішня корупційна проблема торкнулася насамперед клубів нижчих ліг, які УЄФА не моніторить. Але навіть, якби моніторили, наскільки переконливі докази, які є у слідства? Якщо вони подібні до уже оприлюднених у невеличкому ролику, то справа може «здутися» так само швидко, як і прогриміла. Наприклад, на відео МВС замість грошей, які нібито передав президент ПФК «Суми» Ростислав Козар, арбітру видно лиш якийсь пакет. Зазначене відео навряд чи стане вагомим аргументом на шляху доведення корупційної схеми.

Деякі з обвинувачених клубів уже зробили офіційні заяви, спростовуючи причетність до корупції. Так, МФК «Прикарпаття» з другої ліги заявляє, що для клубу «є великою несподіванкою, що представник Івано-Франківщини опинився у списку клубів в яких нібито проводилися обшуки та слідчі дії щодо договірних матчів. Офіційно до МФК «Прикарпаття» ніхто з представників правоохоронних органів не звертався». Свою стурбованість через обвинувачення висловили і клуби Прем’єр-ліги ФК «Олександрія» і ФК «Зірка». Олександрійці, зокрема звернулися до голови Нацполіції Сергія Князєва «із заявою надати офіційні докази або спростувати причетність футбольного клубу «Олександрія» та його співробітників до організації договірних матчів». Футбольний клуб із Кропивницького у своїй заяві повідомив, що не володіє жодною інформацією, на яких підставах клуб звинувачений в протиправній діяльності. «Враховуючи серйозні звинувачення на адресу клубу, про які представники МВС заявили на всю країну, футбольний клуб «Зірка» просить терміново надати докази щодо протиправної діяльності будь-кого з представників клубу – офіційних осіб, тренерів, гравців», ідеться в офіційній заяві клубу. МФК «Миколаїв», який потрапив до відео, оприлюдненого правоохоронцями, у своїй офіційній заяві запевняє, що не буде ані підтримувати, ані покривати винних у скоєному, а також категорично виступає проти такого явища, як договірні матчі в українському футболі. «МФК «Миколаїв» запевняє футбольну громадськість України в тому, що клуб зробить все необхідне, щоб допомогти правоохоронним органам виявити і покарати винних в організації неправомірних дій», ідеться в офіційній заяві клубу.

Те, що ніхто із причетних до розслідування не окреслює терміни його проведення і завершення, Артем Франков вважає ознакою того, що у підсумку маємо чийсь піар на цій історії. «Завжди, коли ти виставляєш якийсь термін, є ризик, що тебе перевірять. А відсутність такого терміну вселяє певну підозру», - робить висновок спортивний експерт.

Михайло Глуховський, «Главком»