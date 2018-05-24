Український голкіпер Коваль визнаний найгіршим гравцем чемпіонату Іспанії

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Максим Коваль. Фото: ФК Депортиво

Середня оцінка Максима - 5.04

Воротар «Динамо» Максим Коваль, який виступає на правах оренди за «Депортиво», став найгіршим гравцем Прімери в сезоні за версією WhoScored.

У рейтингу Коваль зайняв останнє місце серед 573 гравців, які грали в цьому сезоні.

Середня оцінка Максима - 5.04.

Українець провів за «Депортиво» лише два матчі, пропустивши три голи.

У дебютному для себе матчі Коваль пропустив гол і отримав червону картку вже у першому таймі.

Також український голкіпер зіграв 83 хвилини в останньому турі і пропустив два голи в матчі з «Валенсією».

Раніше повідомлялося, що «Депортиво» не буде викупати контракт Коваля у «Динамо», але пізніше з'явилася інформація, що іспанці хочуть залишити українця на певних умовах.

Джерело: ua.tribuna.com