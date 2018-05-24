На Київщині сталася комічна погоня поліцейських за порушником (відео)

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Автівка поліцейський після погоні

Поліція застосувала зброю, щоб зупинити порушницю

У Ржищеві Київської області під час несення служби група реагування патрульної поліції намагалася зупинити автівку, водій якої своїми діями викликав підозру у правоохоронців. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Однак водій проігнорував законну вимогу поліцейських. Намагаючись втекти, він пошкодив службове авто та наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху», - йдеться в повідомленні.

Поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю. «Аби зупинити автотранспорт, правоохоронці здійснили кілька прицільних пострілів по колесах автівки. Після чого заблокували рух транспорту і затримали правопорушника», - інформують у поліції.

Як виявилось, за кермом автівки була 25-річна дівчина. Наразі її доправлено до лікарні для медичного обстеження.

Тим часом у соцмережі з'явилося відео цієї погоні, яка насправді є комічною. На відео видно, що поліцейські самі врізаються у клумбу, а дівчина на автівці відверто знущається над поліцейськими, нарізаючи кола навколо них.

Нагадаємо, 23 травня увечері на Одеській трасі сталася ДТП: Volkswagen Passat на швидкості влетів в бетонну огорожу. В результаті ДТП загинув пасажир авто.